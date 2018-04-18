Лыжник Александр Большунов рассказал, почему не завоевал золото на Олимпиаде

21-летний Александр Большунов удивил всех на недавних Олимпийских играх, которые прошли в Южной Корее. Лыжник вошел в историю, завоевав сразу четыре медали: три серебряные и одну бронзовую. Примечательно, что за две недели до Игр спортсмен сильно заболел и лежал с высокой температурой. Он находился на сборах в Австрии, когда по телевизору начали транслировать соревнования в Пхенчхане. Молодой человек попросил тренера отправить его туда.

Однако Александр был не особо рад тому, что завоевал серебро в марафоне. Оказалось, что финский лыжник Нисканен, пошел на хитрость, чтобы вырвать победу. «Он повел себя некрасиво. Начал тяжело дышать, как будто все — конец ему. Я догадался, что это симуляция, бежал своим темпом. А проиграл потому, что не успел вовремя поменять лыжи», — пояснил российский спортсмен. Однако он все равно проснулся знаменитым.

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