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В Культурном центре «Зеленоград» подготовили корриду
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В Культурном центре «Зеленоград» подготовили корриду 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В воскресенье 22 апреля в Культурном центре «Зеленоград» отметят День испанской культуры. В программе: показательные выступления танцоров, мастер-классы, интерактивная программа для детей с испанскими народными играми.
Одним из организаторов мероприятия является крупнейшая сеть школ танцев в России «ArmenyCasa», которая насчитывает более 18 филиалов в России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского — и за ее пределами.
«День испанской культуры» пройдет в атриуме Культурного центра 22 апреля в 14.00.
Вход свободный (6+).
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