В Культурном центре «Зеленоград» подготовили корриду

В воскресенье 22 апреля в Культурном центре «Зеленоград» отметят День испанской культуры. В программе: показательные выступления танцоров, мастер-классы, интерактивная программа для детей с испанскими народными играми.

Одним из организаторов мероприятия является крупнейшая сеть школ танцев в России «ArmenyCasa», которая насчитывает более 18 филиалов в России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского — и за ее пределами.

«День испанской культуры» пройдет в атриуме Культурного центра 22 апреля в 14.00.

Вход свободный (6+).