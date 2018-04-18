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Информатика для взрослых: людей пожилого возраста научат пользоваться интернетом
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Информатика для взрослых: людей пожилого возраста научат пользоваться интернетом 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Информатика для взрослых: людей пожилого возраста научат пользоваться интернетомКультурно-исторический центр «Тарих-XXI век» из средств гранта президента РФ для проекта «Цифровое равенство: разные возрасты — равные возможности», предоставил возможность людям пожилого возраста обучаться навыкам работы в интернете. Таким образом, пожилые люди могут свободно получать информацию из сети.
Данные курсы можно будет пройти в Махачкале, Каспийске и Буйнакске.
Помимо этого данный проект расширяет границы общения у молодежи, которая займется обучением старшего поколения.
Таким образом, делясь друг с другом разного рода информацией, участники проекта смогут отчасти решить социальные проблемы.
Записаться на курсы можно по телефонам: 92-18-60 и 8 988-292-18-60.
Фото: http://www.otvprim.ru
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