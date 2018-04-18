Информатика для взрослых: людей пожилого возраста научат пользоваться интернетом

Информатика для взрослых: людей пожилого возраста научат пользоваться интернетомКультурно-исторический центр «Тарих-XXI век» из средств гранта президента РФ для проекта «Цифровое равенство: разные возрасты — равные возможности», предоставил возможность людям пожилого возраста обучаться навыкам работы в интернете. Таким образом, пожилые люди могут свободно получать информацию из сети.

Данные курсы можно будет пройти в Махачкале, Каспийске и Буйнакске.

Помимо этого данный проект расширяет границы общения у молодежи, которая займется обучением старшего поколения.

Таким образом, делясь друг с другом разного рода информацией, участники проекта смогут отчасти решить социальные проблемы.

Записаться на курсы можно по телефонам: 92-18-60 и 8 988-292-18-60.

Фото: http://www.otvprim.ru