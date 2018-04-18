Забеги по России. Подборка актуальных беговых стартов в апреле и мае

Петербургский полумарафон

Когда: 21 апреля Где: г. Санкт-Петербург Дистанция: 21 км Регистрация.

Входит во всероссийские чемпионаты RussiaRunning. Санкт-Петербург — прекраснейший город на северо-западе страны. Невероятная архитектура, богатая история, и непредсказуемая погода манят ежегодно миллионы туристов. Отличный повод побывать в одном из красивейших городов России — принять участие в Петербургском полумарафоне. Старт на Крестовском острове рядом с Зенит-Ареной. Маршрут охватывает парковую часть острова.

THE GREAT BATUMI NIGHT RACE

Когда: 21 апреля Где: г. Батуми, Грузия Дистанции: 21 км, 10 км Регистрация.

Солнечная Грузия — ещё одно популярное направление бегового туризма. Проведите время среди ошеломляющих пейзажей на побережье Черного моря. Насладитесь величием гор, колоритом грузинской культуры и пробегите. В первом ночном старте города Батуми. У вас есть шанс совместить приятный отдых и соревнование, приз за победу в котором — 2 тыс. долларов.

Аструм Сибирский полумарафон

Когда: 22 апреля Где: г. Сибай, Респ. Башкортостан Дистанции: 21 км, 10 км, 2 км Регистрация.

На юге Башкортостана среди приятного для бега климата и неповторимых пейзажей пройдет Аструм Сибайский полумарафон. Посетите колоритный забег серии Bashrun, в котором также примут участие звёзды сериала «Молодёжка». В программе — экскурсия на гигантский карьер и много праздничных мероприятий.

Благотворительный забег 5275

Когда: 22 апреля Где: г. Москва, Парк Горького Дистанции: 10 км, 5 км, 1 км Регистрация.

Благотворительный забег 5275 пройдёт в Парке Горького. Под девизом «Бег ради жизни» — тысячи участников выйдут на старт, чтобы весело и спортивно провести время, а также помочь подопечным фонда «Линия жизни». Присоединиться может любой желающий — дистанции рассчитаны для всех уровней подготовки. В память о ярком событии каждому участнику останутся яркий бафф и медаль финишера. А все собранные средства будут перечислены в фонд «Линия Жизни».

Ростовское кольцо

Когда: 22 апреля Где: г. Ростов-на-Дону Дистанции: 40 км, 30 км, 21 км, 12 км, 5 км Регистрация.

Ростовское кольцо — уникальный старт, соединяющий в себе туризм и спорт. Участникам предлагается совершенно бесплатно большой и дружной компанией в удобном темпе пробежать по самым красивым местам Ростова-на-Дону. В этом году маршрут беговой экскурсии изменился, поэтому будет интересно даже участникам прошлого года.

RUN ASICS KRASNODAR

Когда: 22 апреля Где: г. Краснодар Дистанции: 5 км, 1,6 км Регистрация.

В 14-й раз пройдёт главный весенний старт в центре Краснодара. По традиции маршрут пройдёт по улице Красной. А в стартовом пакете участники найдут специальную футболку от титульного партнера, номер, чип индивидуального хронометража (на 5 км), а на финише получат медаль. Ускорьте приближение лета вместе с единомышленниками на одном из самых праздничных стартов года.

Машук 666 Когда: 30 апреля Где: г. Пятигорск Дистанции: 6,66 км Регистрация.

Машук 666 — первый забег курортной серии KAVKAZ.RUN. Майские выходные точно пройдут с пользой. Вы сможете совместить путешествие в Пятигорск с его памятниками архитектуры, а также уникальный забег с набором высоты 500 м. Гонка пройдёт впервые! Участникам откроются незабываемые виды на панораму Кавказских Минеральных Вод, Кавказский хребет и гору Эльбрус. Гид забега можно посмотреть здесь.

Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость»

Когда: 1 мая Где: г. Тутаев Дистанции: 21 км, 10 км, 3 км, 600 м, 300 м, эстафета 4*5,275 км Регистрация.

Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» открывает серию забегов «Бегом по Золотому кольцу». Участники пробегут по городу, узкие улочки которого вьются среди старых домов, несущих в себе невероятную энергетику внегородской жизни. Здесь находится нарядный Воскресенский собор, входящий в перечень достопримечательностей Золотого кольца России. Здесь производят колокола, знаменитые своим идеальным звучанием. Здесь участников ждет известная «Чёрная горка», которая ежегодно становится тестом на готовность к беговому сезону.

Пятигорский полумарафон KAVKAZ.RUN Когда: 1 мая Где: г. Пятигорск Дистанции: 21 км, 12 км, 6 км, 2 км, 500 м Регистрация.

Входит во всероссийские чемпионаты RussiaRunning. Пятигорский полумарафон в прошлом году стал беговым прорывом. В курортный город приехала тысяча участников не просто посетить знаменитые достопримечательности, но и испытать себя в непростом, но безумно красивом асфальтовом забеге с горным маршрутом. Это второй старт серии KAVKAZ.RUN 2018, и второй забег в истории Пятигорска. Устройте себе полезные выходные, пробежав в Пятигорском полумарафоне и посетив гору Машук, озеро «Провал», Эолову Арфу, Парк «Цветник», Академическую галерею и другие красивые места курортного города.

Майская Гроза 2018

Когда: 1 мая Где: г. Екатеринбург Дистанции: 10 км, 3 км, 1 км, 295 м.

Регистрация.

Входит во всероссийские чемпионаты RussiaRunning. Майская гроза — первый забег серии «Европа-Азия». Маршрут традиционно пройдет по центральным улицам Екатеринбурга. В рамках весеннего старта пройдёт «Run Kids» — большой праздник детского спорта. Всех участников ждут ценные призы на финише. Начните первомайские праздники с правильного настроя — выходите на старт Майской грозы.

Мышкинский полумарафон «По шести холмам» — 2018

Когда: 12 мая Где: г. Мышкин Дистанции: 21 км, 10 км, 3 км, 600 м, 300 м, эстафета 4*5,275 км Регистрация.

Полумарафон «По шести холмам» проходит в маленьком и красивом городке Ярославской области — Мышкине. Настоящий город-музей, где каждый дом дополняет друг друга. А жители невероятно гостеприимные. Одна только дорога до города станет захватывающим приключением — красивые леса, маленькие деревушки, Волга, паромная переправа, небольшие улочки и довольно большой перепад высот. Бежать здесь будет интересно! А для гостей и участников организаторы подготовили БЗК-фестиваль «Кошки-мышки».

Полумарафон «Рязанский Кремель»

Когда: 12 мая Где: г. Рязань Дистанции: 21 км, 10 км.

Регистрация.

И снова в столице воздушно-десантных войск России пройдёт яркий полумарафон «Рязанский кремль». Если вы ещё не были в этом прекрасном городе, приезжайте поучаствовать или поболеть. Старт будет дан на Соборной площади у входа на территорию историко-архитектурного музея-заповедника под открытым небом. А дистанции пройдут вокруг Кремлевского холма, по набережной реки Оки, рекреационной лесопарковой зоне и вдоль живописного озера Ореховое.

Сестрорецкий полумарафон — кубок Санкт-Петербурга по полумарафону

Когда: 13 мая 2018 г. Где: г. Сестрорецк, Ленинградская область. Дистанции: 21 км, 5 км, 5 км для льготных категорий.

Регистрация.

Весенний традиционный старт от организаторов марафона «Белые Ночи» — «Сестрорецкий полумарафон — Кубок Санкт-Петербурга по полумарафону» пройдёт в середине мая. Дистанция проходит вдоль живописного озера Сестрорецкий разлив и охватывает как городские улочки, так и лесную зону. Приезжайте всей семьёй! Для участников и болельщиков будет организована развлекательная программа. Некоторым категориям граждан предусмотрена скидка.

Весенний полумарафон

Когда: 20 мая Где: Омск Дистанции: 21 км, 10 км, 5 км, 2 км.

Регистрация.

Весенний полумарафон — забег, который из года в год не изменяет своим традициям. Здесь применяются правила системы старта «гандикап» — у разных по классу участников уравниваются шансы на победу. То есть первыми на дистанцию уходят ветераны, последними — самые молодые участники. Победить может каждый. Первый омский полумарафон состоялся в сентябре 1996 года. В дальнейшем дата проведения забега была перенесена на май, что вошло в традицию. Начиная с 1998 года на омском полумарафоне впервые в России была введена система старта «гандикап».

Полумарафон «Беги, герой»

Когда: 20 мая Где: г. Нижний Новгород Дистанции: 21 км, 10 км, 5 км, 500 м Регистрация.

Стать героем может каждый. Достаточно пробежать в нижегородском полумарафоне «Беги, Герой!», который пройдет на прекрасной набережной, в месте слияния Оки и Волги. Маршрут забега охватывает все исторические улицы и площади нагорной части города. Бежать будет сложно — участникам предстоит преодолеть несколько спусков и подъёмов. Но зато наградой станут невероятные виды на реки, красивейшие архитектурные ансамбли, храмовые комплексы и, конечно, Нижегородский Кремль, возраст которого уже более половины тысячелетия. Часть собранных средств будет направлена на реализацию благотворительных проектов.

Угличский полумарафон «Волжский берег» — 2018

Когда: 26 мая Где: г. Углич Дистанции: 21 км, 10 км, 3 км, 600 м, 300м, эстафета 4*5,275 км.

Регистрация.

Углич — небольшой городок Ярославской области, раскинулся на извилистом берегу Волги. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда, потому что именно в Угличе происходили важные события, повернувшие историю России вспять. Здесь расположились многочисленные церкви, храмы, купеческие особняки и музеи. Дистанции проходят по самобытным улочкам мимо множества достопримечательностей. Полумарафон в Угличе — уютный и тёплый старт, как и все забеги серии «Бегом по Золотому кольцу».

ELTON VOLGABUS ULTRA-TRAIL​

Когда: 26-27 мая Где: Волгоградская область, озеро Эльтон Дистанции: 164 км, 82 км, 42 км Регистрация.

Сложный, уникальный, популярный, незабываемый — этими словами можно описать невероятный Elton Volgabus Ultra-Trail. Целых 100 миль вокруг озера! Если вы уже прошли суровые испытания бегом и хочется больших свершений, вам сюда. В этом году регистрация на все дистанции завершилась за несколько дней. Только представьте, насколько желанный этот старт.

ESSITY Тульский полумарафон

Когда: 27 мая Где: г. Тула Дистанции: 21 км, 10 км, 5 км, 600 м, 300 м Регистрация.

Essity Тульский полумарафон открывает серию забегов Тульского марафона 2018. Дистанция будет проложена по Центральному парку им. П. П. Белоусова — одному из самых красивых и посещаемых мест города.