Никита Охотюк: «Даже звезды нервничают перед каждым матчем» 

Защитник сборной России и уроженец Челябинска Никита Охотюк рассказал о подготовке к Юниорскому чемпионату мира в родном городе. Он отметил, что перед каждым матчем игроки нервничают.
— Атмосфера превосходная, все тренируются, работают. Подготовка идет, — сказал Охотюк.
— Силы остались после долгого сезона?
— Да, конечно. Тем более турнир проходит в моем родном городе. Это добавляет сил.
— Нервов прибавляет?
— Конечно, перед каждым матчем нервничаем. Даже звезды.
— Целый сектор будет за вас болеть?
— Да нет, только семья — несколько человек.
— После выставочных матчей давление спало?
— Конечно. С каждой игрой добавляется уверенность. Тем более после таких матчей надо прибавлять и прибавлять.
— После уверенной победы над шведами не допустите недооценки других соперников?
— Да нет, конечно. Каждая команда по-своему сильная.
— Что скажете о соперниках?
— Ни разу не играл с французами, поэтому о них ничего не скажу. Америка, Канада, шведы, финны, чехи — самые сильные. Со всеми будет трудно.
— Американцы считаются фаворитами. Что можно им противопоставить?
— Тренеры скажут перед игрой, как нам действовать.
— Кого из соперников запомнили по юниорской лиге?
— Парочку игроков знаю из моей команды. Ребята хорошие. Один даже на год младше.
— Забились с ними на результат?
— Да нет, особо не общались. (Евгений БЕЛОУСОВ)