Никита Охотюк: «Даже звезды нервничают перед каждым матчем»

Защитник сборной России и уроженец Челябинска Никита Охотюк рассказал о подготовке к Юниорскому чемпионату мира в родном городе. Он отметил, что перед каждым матчем игроки нервничают.

— Атмосфера превосходная, все тренируются, работают. Подготовка идет, — сказал Охотюк.

— Силы остались после долгого сезона?

— Да, конечно. Тем более турнир проходит в моем родном городе. Это добавляет сил.

— Нервов прибавляет?

— Конечно, перед каждым матчем нервничаем. Даже звезды.

— Целый сектор будет за вас болеть?

— Да нет, только семья — несколько человек.

— После выставочных матчей давление спало?

— Конечно. С каждой игрой добавляется уверенность. Тем более после таких матчей надо прибавлять и прибавлять.

— После уверенной победы над шведами не допустите недооценки других соперников?

— Да нет, конечно. Каждая команда по-своему сильная.

— Что скажете о соперниках?

— Ни разу не играл с французами, поэтому о них ничего не скажу. Америка, Канада, шведы, финны, чехи — самые сильные. Со всеми будет трудно.

— Американцы считаются фаворитами. Что можно им противопоставить?

— Тренеры скажут перед игрой, как нам действовать.

— Кого из соперников запомнили по юниорской лиге?

— Парочку игроков знаю из моей команды. Ребята хорошие. Один даже на год младше.

— Забились с ними на результат?