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В Югре стартовали Отборочные соревнования кондитеров
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В Югре стартовали Отборочные соревнования кондитеров 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
С 17 по 21 апреля на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций АУ «Сургутский политехнический колледж» пройдут Отборочные соревнования для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело».
Как сообщает Департамент образования Югры, Соревнования для обучающихся пройдут по двум возрастным группам: от 16 лет и моложе (категория «Юниоры») и от 16 до 22 лет (категория «Основные участники»). В первой возрастной группе примут участие 8 человек, во второй — 34.
Каждый из участников за семь часов должен проявить свои профессиональные навыки и приготовить кондитерские изделия, выполненные в технике лепки из марципана, шоколадные батончики с двумя контрастными по консистенции начинками и лёгкий торт антреме на постаменте из изомальта.
Напомним, что Сургутский политехнический колледж вошел в лучшую двадцатку движения «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia.
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