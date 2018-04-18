В Югре стартовали Отборочные соревнования кондитеров

С 17 по 21 апреля на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций АУ «Сургутский политехнический колледж» пройдут Отборочные соревнования для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерское дело».

Как сообщает Департамент образования Югры, Соревнования для обучающихся пройдут по двум возрастным группам: от 16 лет и моложе (категория «Юниоры») и от 16 до 22 лет (категория «Основные участники»). В первой возрастной группе примут участие 8 человек, во второй — 34.

Каждый из участников за семь часов должен проявить свои профессиональные навыки и приготовить кондитерские изделия, выполненные в технике лепки из марципана, шоколадные батончики с двумя контрастными по консистенции начинками и лёгкий торт антреме на постаменте из изомальта.

Напомним, что Сургутский политехнический колледж вошел в лучшую двадцатку движения «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia.