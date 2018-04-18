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Летний гоночный сезон стартует на Nring
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Летний гоночный сезон стартует на Nring 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
На «Нижегородском кольце» откроется Чемпионат Нижегородской области по шоссейно-кольцевым автогонкам NLS, в котором принимают участие пилоты на автомобилях «Лада», исторических «Волга» Газ 24 и «Жигули». Гонки пройдут 22 апреля, старт — в полдень.
Кольцевые гонки на автомобилях крупнейших российских автозаводов ГАЗ и ВАЗ имеют богатейшую историю. Именно они собирали десятки тысяч зрителей и были самыми любимыми и ожидаемыми событиями автомобильного спорта нашей страны, именно в них закалялся характер наших звезд. Пять этапов серии NLS ежегодно проводятся на «Нижегородском кольце» и вызывают огромный интерес тысяч болельщиков, спортсменов и руководителей кольцевых гоночных серий России. В Чемпионате NLS 2018 примут участие более 50 спортсменов из Нижнего Новгорода, Москвы, Красноярска, Тольятти, Тулы, Пензы, Читы, Республики Марий Эл, Латвии.
Старт заездов в 12:00, в 17:00 состоится награждение победителей и участников.
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