Кэррик завершил карьеру в сборной Англии из-за депрессии

— Мне было трудно уезжать со сборной Англии. Я не возражал против того, чтобы уезжать с «Юнайтед» на сборы на три недели или около того, но сборы с национальной командой были удручающими, — цитирует BBC Каррика. — После чемпионата мира в Южной Африке я подумал, что больше не могу играть за сборную. Люди скажут: «Возьми себя в руки и будь благодарен за предоставленную возможность». Понимаю привилегированное положение, в котором я был, но мне просто было так тяжело, поэтому я больше не мог с этим справляться. Иногда я был подавлен, я сказал футбольной ассоциации: «Пожалуйста, не вызывайте меня».