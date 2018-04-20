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Кэррик завершил карьеру в сборной Англии из-за депрессии
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Кэррик завершил карьеру в сборной Англии из-за депрессии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассказал, что ушел из сборной Англии из-за депрессии. Игрок завершил выступление на международном уровне в 2010 году.
— Мне было трудно уезжать со сборной Англии. Я не возражал против того, чтобы уезжать с «Юнайтед» на сборы на три недели или около того, но сборы с национальной командой были удручающими, — цитирует BBC Каррика. — После чемпионата мира в Южной Африке я подумал, что больше не могу играть за сборную. Люди скажут: «Возьми себя в руки и будь благодарен за предоставленную возможность». Понимаю привилегированное положение, в котором я был, но мне просто было так тяжело, поэтому я больше не мог с этим справляться. Иногда я был подавлен, я сказал футбольной ассоциации: «Пожалуйста, не вызывайте меня».
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