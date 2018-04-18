Неуловимые. Почему полиция не может поймать лжеволонтеров

«Помогите на лечение больному ребёнку», — эту фразу слышал практически каждый липчанин. В последнее время в транспорте и на улице часто можно встретить людей с ящиками для сбора денег. Увидев их, сердобольные горожане тут же тянутся за кошельками, даже не догадываясь, что жертвуют мошенникам.

Миллион за «спасибо»

Многие липчане готовы бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается, и аферисты этим успешно пользуются.

«Летом 2016 года мы организовали информационный флешмоб, чтобы помочь девочке из многодетной семьи в борьбе с онкологическим заболеванием, — говорит председатель региональной общественной организации поддержки многодетных семей «Благополучие» Александр Бец . — Средства собрали, девочку прооперировали, и сейчас она проходит курс лечения. Однако в марте 2018 году история получила неожиданное продолжение. В Лебедяни появилась женщина, которая стала собирать деньги на операцию этого же ребёнка, хотя такие полномочия ей никто не давал. Родители девочки вообще не в курсе происходящего и, конечно, не получили с этого ни копейки».

Гражданке цыганской национальности предложили проследовать в районное отделение полиции, где у неё взяли показания. Сейчас МВД проводит по данному факту проверку.

К сожалению, это не единичный случай. Недавно на автобусных остановках в Ельце были замечены молодые люди с ящиками для сбора средств. Они представлялись волонтёрами из фонда «Россодействие», который уже успел зарекомендовать себя в других регионах не с лучшей стороны. Мы позвонили на «горячую линию» фонда и попытались выяснить, есть ли у них представители в Ельце, но вменяемого ответа не получили. Иногда охотники за добротой прикрываются именами известных благотворительных организаций.

«Как-то мы проводили акцию в парке, и я увидела в толпе незнакомых мне людей, которые вместе с нашими волонтёрами собирали деньги якобы на лечение детей», — рассказывает руководитель фонда «Дети и родители против рака» Альбина Корнева.

Где полиция?

Лжеволонтёров в городах Липецкой области много. Однако ни одного уголовного дела против них ещё не возбудили. Почему?

«Вся сложность — в отсутствии законодательной базы. Сборщика пожертвований можно привлечь к административной ответственности, но только в том случае, если он оскорбительно приставал к прохожим, — поясняет начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова . — К нам таких заявлений не поступало. Все волонтёры, как правило, вежливы и обходительны. Доказать, что их действия являются мошенничеством, ещё труднее. Чтобы возбудить уголовное дело, нужно, чтобы был пострадавший и был ущерб. Люди же добровольно жертвуют свои деньги».

Единственное, что посоветовали в УМВД, — прежде чем бросать купюры в ящик, лишний раз всё перепроверить. Не стесняйтесь спрашивать у подобного рода благотворителей документы, особенно те, которые дают им полномочия на сбор средств. А ещё лучше — зайдите на сайт фонда или позвоните в организацию, чтобы узнать информацию из первых уст.

«Проблема в том, что люди не интересуются, куда идут их деньги, — говорит Альбина Корнева. — Для них важно помочь «здесь и сейчас». Конечно, помогать — это хорошо. Но помогать надо больным детям, а не аферистам».