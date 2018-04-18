Экс вице-президент «Милана» назвал судью матча «Реал» — «Ювентус» идиотом

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани раскритиковал арбитра Майкла Оливера , который обслуживал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским «Ювентусом». Об этом сообщает «Советский спорт».

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Судья показал, что он не понимает футбольную психологию. Как заключение: судья был идиотом", — приводит слова Галлиани Football Italia.

Ранее сообщалось, что британская полиция предоставила Оливеру защиту после четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».