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Экс вице-президент «Милана» назвал судью матча «Реал» — «Ювентус» идиотом
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Экс вице-президент «Милана» назвал судью матча «Реал» — «Ювентус» идиотом 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани раскритиковал арбитра Майкла Оливера, который обслуживал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским «Ювентусом». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Ювентус" заслужил победу над «Реалом». Тот пенальти был спорным, плюс было смешно удалять Джанлуиджи Буффона.
Судья показал, что он не понимает футбольную психологию. Как заключение: судья был идиотом", — приводит слова Галлиани Football Italia.
Ранее сообщалось, что британская полиция предоставила Оливеру защиту после четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».
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