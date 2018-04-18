Закуска для болельщиков

Казань примет матчи групповой стадии чемпионата мира, 1/8 финала и четвертьфинал. Миссия поездки заключалась вообще-то в другом. В эти дни в Казани проходит одно из главных спортивных событий — финал Кубка Гагарина по хоккею. Соответственно и целью визита был второй матч серии «Ак Барс» — ЦСКА (2:1) и общение в рамках «Бесценной Лиги» с женами хоккеистов и одним из игроков казанского клуба (подробности об этом читайте позже). И не воспользоваться моментом и не оценить подготовку города к главному мировому футбольному форуму было невозможно.

Пусть от Москвы до Казани решено было преодолеть самолетом. По прибытии в столицу Татарстана первым делом, конечно, уютный международный аэропорт. Впрочем, описывать его характеристику не стоит. Уже все описано и рассказано, так как первым серьезным экзаменом, пройденным на отлично, была Универсиада-2013 в Казани. Так что с аэропортом все хорошо, интересовало другое — насколько помимо воздушной гавани, Казань готова к ЧМ-2018. Проще говоря, искал недостатки, так как о достоинствах уже много сказано.

Дороги и культура

Главные беды России — дороги, но только не в случаи с Казанью. По крайней мере тот путь, что был проделан от аэропорта до одной из сертифицированных гостиниц ЧМ-2018, которая находится в непосредственной близости от Кремля. Быстро и без пробок. В центре города местами идет ремонт дорожного покрытия, доделывают последние штрихи, и этот факт не особо влияет на трафик. То, что в Казани называются пробками, москвичи, к примеру, этому были бы только рады. А вот культура вождения местных, оставляет желать лучшего.

Пресс-служба «Открытая Россия»

Вид на Казанский кремль

Инфраструктура — в полном порядке. Контраст старых исторических зданий и вновь построенных никак не влияет на общий облик города. Да и Казань славится своей историей, так что иностранных гостей есть чем удивить. Ну а в последние годы ЗАГС— «Чаша» стала главной достопримечательностью города. Новый объект получил официальное название Центр семьи «Казань», однако в народной молве за ним закрепилось именно «Чаша».

Связано это с тем, что здание выполнено в форме традиционного татарского казана (символа достатка в доме), который стоит на треноге. Главная же составляющая, Казанского ЗАГСа — смотровая площадке. Подняться на нее в любой момент могут не только счастливые молодожены, но и все желающие, что делает ее одним из самых востребованных туристических объектов в Казани. На данный момент около «Чаши» идет благоустройство территории, где расположится в том числе концертная площадка.

Сколько бы не пришлось ходить по городу, да ездить, кидая свой взор, то в одну сторону, то в другую, увидеть хоть какие-то минусы, не удавалось. Все время что-то новенькое. К примеру, автобусная остановка, внутри которой информация о том, какие матчи пройдут в городе. Захочешь забыть расписание игр, не забудешь.

Пресс-служба «Открытая Россия»

Удовлетворение от подготовки города к ЧМ получено. Казань хоть завтра готова принимать матчи, но все же не покидала мысль, что ну не может быть все так хорошо. И вот то, зачем охотился весь день, оказалось под боком, то есть там, где проживали. Четырехзвездочная гостиница Center Hotel Kazan Kremlin, прошла сертификацию (о чем свидетельствует табличка при входе в гостиницу с эмблемой ЧМ-2018), а значит соответствует всем требованиям. Хорошие номера, в том числе предусмотрена рабочая зона, и это удобно для журналистов. Уютное лобби отеля, где во время Кубка Конфедераций проживали болельщики сборной Чили, хорошая кухня, приветливый персонал и… бар.

Бар. Эти ласкающее слух три буквы. Именно там после трудовых будней во время ЧМ-2018 будет собираться вся пишущая и болельщицкая братия. Где еще объединится и наладить контакты, как не за барной стойкой. Здесь обнаружился, тот самый недостаток (исключительно мнение автора). Кухня бара работает до 23:00, а сам бар до 24:00. Ох, в этот момент представилось, как например немецкие болельщики (матч Южная Корея — Германия, 27 июня) любящие употребить пиво, после 23-х часов останутся без закуски, а после 00:00 еще и без разливного. Впрочем, на этот случай около ресепшена есть «заначка» в виде холодильника с напитками. Но нам пообещали, что это вопрос скорее всего будет решен к ЧМ-2018.

Безусловно, все это мелочи и главное действо будет происходить не в барах, а на футбольной арене.