Светлана Хоркина: «Британцы не могут успокоиться, но для этого есть „Новопассит“

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина прокомментировала заявление британского экс-премьер-министра Дэвида Кэмерона о том, что Россия получила право проводить чемпионат мира-2018 с помощью коррупции. Она заметила, что англичане не могут успокоиться, проиграв возможность самим принимать мировое первенство.

— Не хочется говорить о словах Кэмерона из-за всего того, что британцы делают в последнее время по всем направлениям, — сказала Хоркина. — Они проиграли во всем, включая право принимать футбольный чемпионат мира, и не могут успокоиться, но для этого «Волокардин» есть или «Новопассит». Нам надо готовиться к чемпионату мира, максимально хорошо сыграть, чтобы было не стыдно болельщикам и самим игрокам. Если это получится, я буду довольна, даже если не станем чемпионами.

Надо заниматься своими внутренними делами. Когда нас пинают, надо адекватно реагировать, а если переходят красную черту, то бить по морде. Навязывать свою дружбу никому не нужно, эти времена давно прошли. Никто просто свыкнуться не может, что мы давно выше всех остальных. ( Михаил ПОТАПОВ

Дэвид Кэмерон считает, что Россия получила чемпионат мира с помощью коррупции