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Светлана Хоркина: «Британцы не могут успокоиться, но для этого есть „Новопассит“
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Светлана Хоркина: «Британцы не могут успокоиться, но для этого есть „Новопассит“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина прокомментировала заявление британского экс-премьер-министра Дэвида Кэмерона о том, что Россия получила право проводить чемпионат мира-2018 с помощью коррупции. Она заметила, что англичане не могут успокоиться, проиграв возможность самим принимать мировое первенство.
— Не хочется говорить о словах Кэмерона из-за всего того, что британцы делают в последнее время по всем направлениям, — сказала Хоркина. — Они проиграли во всем, включая право принимать футбольный чемпионат мира, и не могут успокоиться, но для этого «Волокардин» есть или «Новопассит». Нам надо готовиться к чемпионату мира, максимально хорошо сыграть, чтобы было не стыдно болельщикам и самим игрокам. Если это получится, я буду довольна, даже если не станем чемпионами.
Надо заниматься своими внутренними делами. Когда нас пинают, надо адекватно реагировать, а если переходят красную черту, то бить по морде. Навязывать свою дружбу никому не нужно, эти времена давно прошли. Никто просто свыкнуться не может, что мы давно выше всех остальных. (Михаил ПОТАПОВ)
Дэвид Кэмерон считает, что Россия получила чемпионат мира с помощью коррупции
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