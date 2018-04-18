В Подмосковье начались проверки объектов ЧМ-2018

В Московской области начались инспекционные визиты на объекты, задействованные в чемпионате мира по футболу — 2018, заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

«До чемпионата мира остаются считанные месяцы. Сейчас в рамках регионального оперативного штаба мы начинаем со всеми профильными ведомствами совершать инспекционные визиты по основным и резервным маршрутам следования команд. Также приводим в нормативное состояние дорожно-уличное полотно, фасады домов, скверы, следим за благоустройством. Это делается для того, чтобы у нас не было мест, которые были бы упущены. Московская область встречает гостей — не только команды, но и болельщиков, поэтому регион должен быть опрятным, гостеприимным. Каждый должен себя здесь почувствовать VIP гостем. Для этого мы создаем все условия», — приводит слова Терюшкова его пресс-служба.

В скором времени в Московской области соберутся 9 сборных, которые уже определились с выбором подмосковных баз для размещения и тренировок. В частности, выбор в пользу стадиона «Строитель», который находится в Селятине, сделала сборная команда Туниса. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по реконструкции стадиона.

Проект согласован с Оргкомитетом чемпионата мира-2018. Согласно требованиям FIFA, на объекте ведется модернизация футбольного поля, появится современная система дренажа и полива газона. Также на стадионе капитальный ремонт раздевалок и душевых, появится новый пресс-центр.

Терюшков отметил, что работы на стадионе «Строитель» уже находятся в завершающей стадии.

«Сейчас после расконсервации поля приводим его в соответствие. К середине мая оно будет соответствовать всем требованиям. Работаем и с Федерацией футбола, у нас по этой площадке опасений никаких нет. Она будет использоваться как наследие для нашей спортивной школы по футболу, которая здесь будет базироваться», — добавил он.