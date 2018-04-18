В Подмосковье сборная Туниса почувствует себя туристами на курорте ‐ Терюшков

18 апреля в Наро‐Фоминском районе прошли инспекционные визиты на объекты, задействованные в чемпионате мира по футболу. Уже совсем скоро в Московской области соберутся девять сборных, которые уже определились с выбором подмосковных баз для размещения и тренировок.

В частности, выбор в пользу стадиона «Строитель», который находится в Селятине, сделала сборная команда Туниса. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по реконструкции стадиона.

Проект согласован с Оргкомитетом чемпионата мира по футболу. Согласно требованиям FIFA, на объекте ведется модернизация футбольного поля, появится современная система дренажа и полива газона. Также на стадионе проводится капитальный ремонт раздевалок и душевых, появится новый

пресс-центр

История стадиона «Строитель» началась еще в 1980 году. Тогда были построены первые блоки комплекса. Через год вступил в эксплуатацию стадион с футбольным полем, легкоатлетическим ядром и трибунами для болельщиков на 2240 зрительских мест, а еще через год, в 1982 году, появился основной корпус с двумя плавательными бассейнами и спортивными залами.

Ежегодно, начиная с 1998 года, на стадионе заливается лед для массового катания населения. Жители всего района посещают это место. Дважды в 2003 и 2004 годах спорткомбинат был победителем

смотра-конкурса

спортивных сооружений Московской области.

После реконструкции стадион будет полностью обновлен и станет наследием чемпионата мира.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что до чемпионата мира остаются считанные месяцы

Сейчас в рамках регионального оперативного штаба мы начинаем со всеми профильными ведомствами совершать инспекционные визиты по основным и резервным маршрутам следования команд. Также приводим в нормативное состояние

дорожно-уличное

полотно, фасады домов, скверы, следим за благоустройством. Это делается для того, чтобы у нас не было мест, которые были бы упущены

— Роман Терюшков.

Он также подчеркнул, что регион должен быть опрятным, гостеприимным. Каждый должен почувствовать себя в области VIP гостем.

Стадион «Строитель» уже в завершающей стадии. Тренировочная площадка, трибуны, подтрибунное помещение. Сейчас после расконсервации поля приводим его в соответствие. К середине мая оно будет соответствовать всем требованиям. Работаем и с Федерацией футбола, у нас по этой площадке опасений никаких нет. Она будет использоваться как наследие для нашей спортивной школы по футболу, которая здесь будет базироваться

— Роман Терюшков.

Министр сообщил, что делается все возможное, чтобы коллеги из Туниса не видели различий между Москвой и Московской областью.

«Наша цель, чтобы гости почувствовали себя как на курорте», — добавил он.