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Трех саратовцев осудили за нападение на ювелирный магазин в Камышине
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Трех саратовцев осудили за нападение на ювелирный магазин в Камышине 

АиФ Волгоград 56 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Участники преступной группы из Саратовской области получили от 10 до 12 лет колонии за нападение на ювелирный магазин в Камышине в Волгоградской области. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, для ограбления магазина преступники приехали в город в середине марта 2017 года. Тщательно изучив обстановку в торговой точке, выяснив наличие охраны и камер наблюдения, а также вооружившись газовыми аэрозолями, двое мужчин 23 и 25 лет напали на продавцов. Преступники похитили золотые украшения на сумму более 1,7 миллиона рублей. Они планировали скрыться на авто третьего 28-летнего сообщника, поджидавшего их на улице. Однако машина неожиданно сломалась, и грабители побежали на съемную квартиру, а водитель поехал в мастерскую. На следующий день молодые люди отправились на отремонтированном автомобиле в Саратовскую область, где стали сдавать похищенное в ломбарды. Видео с моментом нападения преступников вызвало в соцсетях широкий общественный резонанс. Злоумышленников опознала продавец магазина, где они накануне нападения хотели купить продукты по поддельной пятитысячной купюре. Задержать преступников удалось в Саратовской области, однако украшений при них не было.
Добавим, что суд постановил возместить ущерб на сумму 1,4 миллиона рублей. Золото на 300 000 рублей следователям уже удалось вернуть собственнику.
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