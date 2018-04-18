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Встреча клуба «Бархатный возраст» прошла в Выхине-Жулебине
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Встреча клуба «Бархатный возраст» прошла в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В центре «Жулебино» в отделение социальной реабилитации инвалидов, в рамках межведомственного взаимодействия прошла беседа представителя клуба «Бархатный возраст». Клуб «Бархатный возраст» — это мероприятия клубного типа для людей пенсионного возраста и инвалидов, направленные на повышение качества жизни. Клуб имеет несколько тематических направлений: спортивно-оздоровительное, культурно-досуговое, лекционное и образовательно-просветительское. В клубе уделяется особое внимание оздоровительным занятиям, таким как адаптивная гимнастика, аэробика, цигун, йога.
Клуб «Бархатный возраст» — настоящее сообщество единомышленников, объединяющий людей как пожилого возраста, так и людей с ограниченными возможностями, ведущих активный образ жизни, стремящихся открывать новые горизонты и готовых осуществить свои мечты. (вт)
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