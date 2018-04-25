Команды детей разыграют поездку к «Арсеналу» в турнире «Будущее зависит от тебя»

С 25 по 28 апреля в Сочи пройдут финальные матчи XIV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые компания «МегаФон» проводит с 2005 года. 17 команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет сразятся на полях «Планеты Чемпионов» за главный приз — традиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал»

Партнёры соревнований не только подробно освещают все этапы турнира, но и предоставляют специальные призы для участников: по традиции телеканал «Матч ТВ» наградит лучших тренеров финального этапа, Федерация спортивных журналистов присудит приз «Fair Play» («Честная игра») команде, которая проявит наибольшее уважение к сопернику во время матчей, свою награду игрокам также вручит портал «Чемпионат».

За 13 лет истории турнира в нём приняли участие более 5 тыс. команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 тыс. девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2100 видеоанкет об участниках турнира, 483 из них уже обрели новую семью. Официальный сайт соревнований: http://football.megafon.ru.