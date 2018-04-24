В «Казино Сочи» состоялся покерный турнир среди представителей СМИ

21 апреля в «Казино Сочи» состоялся покерный турнир среди представителей средств массовой информации. Участниками первой серии стали «Чемпионат», Sports.ru , «Советский спорт», Sport24, «СпортFM», «Рейтинг Букмекеров», « Российская газета », «РБК Юг», ВГТРК «Кубань», журнал SportEngineering, www.monitorsochi.ru, www.efcate.com, РИА RusNews1, Tribuna.com. Всего в турнире приняло участие 18 журналистов.

Турнир состоял из трёх туров по 60 минут. По итогам каждого участники набирали баллы. Победителем стал Сергей Медведенко, главный редактор информационного агентства «Монитор Сочи», именно он набрал максимальное количество баллов по суммарным результатам трёх туров. Обладателю первого места достался кубок, денежный приз, а также эксклюзивное право на проведение вечеринки для гостей «Казино Сочи».