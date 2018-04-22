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В Сочи стартовал Кубок «Газпром нефти»
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В Сочи стартовал Кубок «Газпром нефти» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Югополис
В 12-м Международном детском турнире Континентальной хоккейной лиги участвуют 26 команд из шести стран. Сразу после торжественного открытия на льду встретились московский ЦСКА и ярославский «Локомотив». Россия, Казахстан, Беларусь, Латвия, Финляндия, а теперь еще и Германия — одиннадцатилетние хоккеисты из шести стран вступили в борьбу за почетный трофей — кубок "Газпром нефти". Крупнейшие в Европе соревнования в этой возрастной категории вновь проходят в Сочи и Омске. Здесь все как у взрослых команд Континентальной хоккейной лиги: те же арены, профессиональные судьи, высочайший уровень организации. И даже сам приз изготовлен теми же мастерами, что и кубок Гагарина. И, конечно, накал эмоций на льду. Вот и матч между ЦСКА и «Локомотивом», которым официально открылись соревнования в группе «Запад», был зрелищным и бескомпромиссным. Столичные армейцы с первых минут стремились навязать юным «железнодорожникам» свой темп и игру.
"Первый забили, и все. Игра вроде пошла, но не пошла. Мы подумали, все, выиграли. В раздевалке даже говорили, все, мы выиграли. Сейчас еще забьем. Нам забили, и дошло дело до буллитов", — говорит капитан команды ЦСКА Иван Рябкин. «Играли два равных соперника. Радует то, что ребята не остановились и продолжили верить. Мы им говорили гнуть свою линию. Мы, в принципе, и добились того, что хотели», — поделился главный тренер «Локомотива» Эльдар Дюбин.
А на открытии восточной конференции в Омске в этот же день местный «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 1:0. Группа «Запад» с 2016 года играет в Сочи на олимпийских аренах — во дворцах «Большой» и «Айсберг». И это поднимает планку еще выше. Внимательно следят за турниром и хоккейные эксперты.
"Вот то участие на олимпийских объектах. Здесь проходила Олимпиада. И вот что еще я хотел бы отметить. Здорово, что участвуют иностранные команды. То есть они уже не просто играют между собой, внутри страны. Они уже представляют нашу страну на международной арене", — рассказывает двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта России Алексей Яшин.
В этом году турнир собрал под свои знамена двадцать шесть команд. Географический охват расширился не только за счет команды из Владивостока, впервые на кубок претендуют представители Германии.
"Этот турнир — возможность для ребят продемонстрировать все то, чему они научились за эти годы. И они смогли показать свой потенциал. Увидеть себя в деле. Ну и с другой стороны, этот турнир важен как стимул и мотивация продолжить занятия на серьезном, профессиональном уровне. Потому что когда ты выступаешь в таком полноценном международном турнире, где все по-взрослому, все на уровне, где на тебя с трибун смотрят 8 тысяч болельщиков, за тобой следит по интернету многочисленная армия болельщиков — это незабываемо", — говорит председатель правления компании «Газпром Нефть» Алексей Дюков.
Среди участников нынешних состязаний наверняка есть будущие звезды хоккея. Как показывает практика, многие их предшественники уже успешно играют в «молодежке», некоторые достойно продолжают спортивные династии. А пока задача номер один — завоевать почетный трофей. Его новый обладатель станет известен 25 апреля. Суперфинал турнира, где встретятся победители групп «Восток» и «Запад», пройдет в Омске.
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