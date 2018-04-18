Лучших физиков России назвали в Тюмени

Победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике, прошедшего в Тюменской области, стали 22 школьника. Еще 104 человека признаны ее призерами, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте образования и науки.

По итогам олимпиады были сформированы национальная сборная и сборная юниоров — более 30 десятиклассников представят Россию на соревнованиях международного уровня.

Всего до заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике добрались 283 старшеклассника из 62 регионов РФ, а также из Беларуси и Казахстана. Они успешно прошли экспериментальный и теоретический туры, а также тестирование на Международную естественно-научную олимпиаду.

Ученик лицея-интерната Республики Мордовия Никита Романов считает, что в этом году у олимпиады особый характер, непохожий на предыдущие. «Задания очень сложные. Несмотря на это, в прошлом году я был призером, а в этом — стал победителем. Олимпиада открывает большие возможности, в их числе льготное поступление в любой вуз», — рассказывает юноша.