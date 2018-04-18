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Лучших физиков России назвали в Тюмени
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Лучших физиков России назвали в Тюмени 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике, прошедшего в Тюменской области, стали 22 школьника. Еще 104 человека признаны ее призерами, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте образования и науки.
По итогам олимпиады были сформированы национальная сборная и сборная юниоров — более 30 десятиклассников представят Россию на соревнованиях международного уровня.
Всего до заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике добрались 283 старшеклассника из 62 регионов РФ, а также из Беларуси и Казахстана. Они успешно прошли экспериментальный и теоретический туры, а также тестирование на Международную естественно-научную олимпиаду.
Ученик лицея-интерната Республики Мордовия Никита Романов считает, что в этом году у олимпиады особый характер, непохожий на предыдущие. «Задания очень сложные. Несмотря на это, в прошлом году я был призером, а в этом — стал победителем. Олимпиада открывает большие возможности, в их числе льготное поступление в любой вуз», — рассказывает юноша.
В свободное от выполнения сложнейших заданий и экспериментов время юные физики посетили научные центры и лаборатории. Побывали они и на буровом полигоне в Успенке, в нейрохирургическом центре, в музее истории науки и техники Северного Зауралья, истории строительства и архитектуры ТИУ. Познакомились с крупнейшими производственными компаниями Тюменской области: "Новатэк", "СИБУР", «СИБНАЦ», Антипинским нефтеперерабатывающим заводом и другими. "Олимпиада завершилась, но ее накал страстей надолго останется в наших сердцах. Этот праздник стал возможен благодаря правительству Тюменской области и Тюменскому индустриальному университету. Они сделали все возможное и невозможное, чтобы нам было уютно и интересно. Уверен, каждый со мной согласится: это была прекрасная олимпиада!" — делится впечатлениями проректор МФТИ, председатель центральной предметно-методической комиссии олимпиады по физике Артем Воронов.
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