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Подмосковные школьники победили на олимпиаде по физике в Тюмени
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Подмосковные школьники победили на олимпиаде по физике в Тюмени 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Пять школьников из Подмосковья победили на всероссийской олимпиаде по физике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
В среду состоялся заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физике, проходивший в Тюмени. Московскую область представляли десять человек.
«Подмосковные ученики показали высокие результаты. Два победителя — Бугрова Алиса (Физтех-лицей) и Шишкин Павел (Физтех-лицей); три призера — Баранов Виктор (Физтех-лицей), Шишкин Павел (Физтех-лицей), Попова Елизавета (Королев)», — говорится в сообщении.
Олимпиада проходила в Тюмени с 9 по 14 апреля. В ней приняли участие более 380 человек из 63 регионов России.
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