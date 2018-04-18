Подмосковные школьники победили на олимпиаде по физике в Тюмени

Пять школьников из Подмосковья победили на всероссийской олимпиаде по физике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В среду состоялся заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физике, проходивший в Тюмени. Московскую область представляли десять человек.

«Подмосковные ученики показали высокие результаты. Два победителя — Бугрова Алиса (Физтех-лицей) и Шишкин Павел (Физтех-лицей); три призера — Баранов Виктор (Физтех-лицей), Шишкин Павел (Физтех-лицей), Попова Елизавета (Королев)», — говорится в сообщении.

Олимпиада проходила в Тюмени с 9 по 14 апреля. В ней приняли участие более 380 человек из 63 регионов России.