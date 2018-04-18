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Нигматуллин оценил шансы «Спартака» на победу в Кубке России
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Нигматуллин оценил шансы «Спартака» на победу в Кубке России 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между красно-белыми и «Тосно».
«В этом розыгрыше Кубка было столько сенсаций, что в полуфинале она буквально сама напрашивается. В любом случае — один из участников финала точно будет неожиданным, все-таки ни Курск, ни «Шинник» в столь поздней стадии не думали увидеть.
Конечно, «Спартак» потенциально сильнее нынешнего «Тосно» и обладает отличными шансами выиграть очередной трофей, но кубки ведь тем и любопытны, что в них случаются неожиданности.
При этом для меня это, наверное, отчасти плохо — отношение многих топ-клубов к турниру в последнее время не очень серьезное, так как они позволяют себе выступать в нем спустя рукава. И это удивительно — ведь победа в Кубке дает прямую путевку Лигу Европы», — цитирует Нигматуллина.
«Спартак» встретится с «Тосно» 18 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — 18:30 мск.
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