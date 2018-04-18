«Будто живу не в России, а в пустыне». На дороги Нижнего Новгорода высыпали 60 тысяч тонн песка

Между тем ещё десять лет назад чиновники областного правительства обещали отказаться использования песко-соляной смеси на автодорогах региона в пользу реагента. Однако это потребовало бы серьёзного роста финансирования. Лишь недавно стало известно, что с 2018 года областное правительство дополнительно выделит на уборку дорог 1 миллиард рублей, что позволит городу закупать большее количество реагента.

О том, какое воздействие песко-соляная смесь оказывает на здоровье горожан и какие альтернативные средства могли бы её заменить, NN.ru рассказала руководитель общественной экологической организации «Изменим Мир» Анастасия Плужникова.

— Пыль, которая образуется после использования песка, оседает в наших лёгких. Соль же — засоляет почвы, что, естественно, вредно для растений. С дождями эта соль попадает в грунтовые воды, реки. Реагенты будут ещё вреднее для здоровья горожан — ими также будут дышать люди, они будут попадать в организм вместе с водопроводной водой. Хорошей альтернативой пескосоляной смеси и химикатам я считаю каменную или асфальтовую крошку — этот материал принесёт наименьший вред для экологии и может быть использован многократно. Но, прежде всего, нужно вовремя убирать снег с дорог и тротуаров, чтобы на нём не образовывалась наледь. Во многих больших городах есть уборочная техника, которая пылесосит улицы. Это очень полезное изобретение, стоимость которого вполне сопоставима с теми суммами, которые тратятся на закупку смеси и реагентов, — отметила эколог.

По словам Анастасии Плужниковой, решить проблему «песчаных бурь» можно лишь с помощью комплексного озеленения города. Именно газоны и листва задерживают пыль, пока та не будет смыта дождями.

Отметим, что год от года город запасает к зиме всё больше песка. Конечно, расход смеси напрямую зависит от конкретных погодных условий, количества осадков. Так, например, были случаи, когда песок приходилось докупать в течение зимы или же, наоборот, запасы не были израсходованы на 100%, как в этот раз.

Учитывая, что при приготовлении смеси песок обычно смешивают с солью в пропорции 70/30, то на дорогах Нижнего Новгорода после зимы осталось более 57 тысяч тонн песка.

Мы подумали, куда можно было бы направить такой объём песка.

Для наполнения песочницы, в зависимости от её размеров, потребуется от 500 до 1500 кг песка. Таким образом, тем песком, которым посыпались дороги Нижнего Новгорода минувшей зимой, можно было бы наполнить более 57 тысяч песочниц среднего размера. Конечно, песок можно было бы использовать иначе, например, уложить не менее 350 тысяч кв. м тротуарной плитки.

— У меня ощущение, что живу не в центре России, а в пустыне. На зубах постоянно скрипит песок, а столбы пыли, которые поднимают проезжающие машины, сильно смахивают на песчаные бури, как где-нибудь в Сахаре. А сегодня из окна машины наблюдал на Комсомольском шоссе даже нечто подобное смерчу — ветряную воронку из песка и придорожной грязи, — написал на своей странице в Facebook главный редактор газеты «Новое дело. Областной выпуск» Вадим Андрюхин.