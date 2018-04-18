Ещё
В Ленобласти выбирают лучшую муниципальную администрацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ленобласти выбирают лучшую муниципальную администрацию 

Ivyborg.ru 1 час назад
Жители Ленинградской области могут проголосовать за лучшую муниципальную администрацию в режиме онлайн.
Голосование открыто на сайте конкурса «Петербургский чиновник», который в этом году кардинально изменил формат. Если все предыдущие годы награды получали отдельные государственные и муниципальные служащие, то в этом году себя представляют коллективы администраций муниципалитетов.
Отдать свой голос можно будет до середины июня. А награждение победителей конкурса пройдет 23 июня — в День государственной службы.
Ivyborg.ru: последние новости
"Рощино-арену" в Выборгском районе откроют в начале мая В Бокситогорском районе началась подготовка к празднованию Дня Победы На "Яндекс.Картах" появились ещё строящиеся станции метро в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца10
Названы причины отказа Усика от поединка в России7
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России6
WADA решило «добить» Россию97
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение