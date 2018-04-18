В Ленобласти выбирают лучшую муниципальную администрацию

Жители Ленинградской области могут проголосовать за лучшую муниципальную администрацию в режиме онлайн.

Голосование открыто на сайте конкурса «Петербургский чиновник», который в этом году кардинально изменил формат. Если все предыдущие годы награды получали отдельные государственные и муниципальные служащие, то в этом году себя представляют коллективы администраций муниципалитетов.

Отдать свой голос можно будет до середины июня. А награждение победителей конкурса пройдет 23 июня — в День государственной службы.