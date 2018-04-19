Ещё
В Сочи обсудят социально-экономическое развитие регионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи обсудят социально-экономическое развитие регионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
20 апреля 2018 года в Сочи состоится Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» в поддержку государственной политики социально-экономического развития регионов. Место проведения выбрано не случайно: Сочи — один из самых развитых региональных центров России. Целью Программы является сокращение уровня дифференциации в состоянии региональной экономики и качестве жизни населения. Cвоим опытом развития регионов поделится заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики Геннадий Губин.
В рамках Форума состоится обсуждение основных вопросов регионального развития, одним из ведущих спикеров которого станет Начальник Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.
Участникам круглого стола представится возможность прослушать доклад Министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова и обсудить актуальные вопросы развития регионов.
Основными темами обсуждения станут цифровая экономика, профстажировки, стимулирование занятости молодежи, социальная занятость населения, региональные продукты и услуги, общественные движения и проекты, в том числе доступная среда, территориальный брендинг и социальная стабильность региона.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кубанские единороссы обсудили обновление партии Силач Эльбрус Нигматуллин потребовал извинений от Руслана Белого Алиханов доволен организацией первого матча на стадионе «Калининград»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме1
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним118
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение