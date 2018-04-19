В Сочи обсудят социально-экономическое развитие регионов

20 апреля 2018 года в Сочи состоится Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» в поддержку государственной политики социально-экономического развития регионов. Место проведения выбрано не случайно: Сочи — один из самых развитых региональных центров России. Целью Программы является сокращение уровня дифференциации в состоянии региональной экономики и качестве жизни населения. Cвоим опытом развития регионов поделится заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики Геннадий Губин

В рамках Форума состоится обсуждение основных вопросов регионального развития, одним из ведущих спикеров которого станет Начальник Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

Участникам круглого стола представится возможность прослушать доклад Министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова и обсудить актуальные вопросы развития регионов.

Основными темами обсуждения станут цифровая экономика, профстажировки, стимулирование занятости молодежи, социальная занятость населения, региональные продукты и услуги, общественные движения и проекты, в том числе доступная среда, территориальный брендинг и социальная стабильность региона.