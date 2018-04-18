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Амир Мифтахов: «Не думаю о матче, выхожу и играю»
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Амир Мифтахов: «Не думаю о матче, выхожу и играю» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь юниорской сборной Амир Мифтахов в беседе с журналистами рассказал об атмосфере в команде перед стартом чемпионата мира в Челябинске и Магнитогорске.
— Настроение отличное, — заявил Мифтахов. — Сумели одолеть шведов и белорусов — неплохо действовали. Почувствовали игру. Сейчас готов полностью. Завтра еще раскатка, но все уже готовы.
— Как лично вы настраиваетесь к матчам?
— О матче не думаю. Спокойно выхожу и играю.
— Вы — одиночка как все вратари?
— Почему? Разговариваю. Перед матчем — более серьезно, настрой пошел.
— Как атмосфера в сборной?
— Отличная, позитивная. Все готовы.
— Что знаете о Франции?
— Пока ничего — не разбирали еще.
— Сказали уже, кто начинает первый матч в воротах?
— Пока это неизвестно. Сегодня или завтра должны.
— Но вы готовы?
— Конечно (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)
Первый номер @russiahockey #U18 и @hcirbis Амир Мифтахов рвется в ворота pic.twitter.com/xg6oodn1Sy
— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 18 апреля 2018 г.
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