Амир Мифтахов: «Не думаю о матче, выхожу и играю»

Вратарь юниорской сборной Амир Мифтахов в беседе с журналистами рассказал об атмосфере в команде перед стартом чемпионата мира в Челябинске и Магнитогорске.

— Настроение отличное, — заявил Мифтахов. — Сумели одолеть шведов и белорусов — неплохо действовали. Почувствовали игру. Сейчас готов полностью. Завтра еще раскатка, но все уже готовы.

— Как лично вы настраиваетесь к матчам?

— О матче не думаю. Спокойно выхожу и играю.

— Вы — одиночка как все вратари?

— Почему? Разговариваю. Перед матчем — более серьезно, настрой пошел.

— Как атмосфера в сборной?

— Отличная, позитивная. Все готовы.

— Что знаете о Франции?

— Пока ничего — не разбирали еще.

— Сказали уже, кто начинает первый матч в воротах?

— Пока это неизвестно. Сегодня или завтра должны.

— Но вы готовы?

Первый номер @russiahockey #U18 и @hcirbis Амир Мифтахов рвется в ворота pic.twitter.com/xg6oodn1Sy

— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 18 апреля 2018 г.