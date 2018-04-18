Карл-Хайнц Румменигге: Если кто-то и может победить «Реал», то это «Бавария» 

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайн Румменигге высказался о предстоящем полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом».
«Если кто-то сейчас и может победить «Реал», то это «Бавария», — приводит L’Equipe слова Румменигге. — Нам нужно сохранять концентрацию до среды».
Напомним, «Бавария» уже обеспечила себе победу в бундеслиге, а накануне, разгромив «Байер» (6:2), вышла в финал Кубка Германии.
Первый матч с «Реалом» пройдет 25 апреля в Мюнхене, ответный — 1 мая в Мадриде.
Добавим, что в прошлом сезоне «Реал» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала (2:1, 4:2 д.в.).