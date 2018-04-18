Школьник из Калининграда получил подарок от защитника сборной РФ по футболу

Калининградский школьник Кирилл Дальченко получил подарок от защитника сборной России по футболу. Такова награда конкурса «Детские мечты». Его организовала именно национальная сборная.

Эту майку 14-летний Кирилл Дальченко выиграл в конкурсе «Детские мечты», который организовала сборная России по футболу. Ребята со всей страны писали письма, отправляли видеосообщения, рассказывая о своих заветных желаниях.

Евгений Чернов , защитник сборной России и ФК «Тосно»:

— Мы начали исполнять желания детей еще в прошлом году и продолжим это делать весь 2018 год. Для нас это — большая возможность поблагодарить наших маленьких болельщиков. Победители конкурса живут в разных деревнях, в разных городах, в разных поселках, но всех объединяет то, что они очень любят футбол, и они очень здорово поддерживают нашу сборную.

Кирилл решил написать и не особенно верил в победу.

Татьяна и Андрей Дальченко, родители Кирилла:

— Он написал и ждал ответ, через какое-то время он зашел на сайт и выбежал из комнаты с криками: «Ура, ура мое сочинение отобрали». До конца всё-таки не верили, тут какой-то подвох! Частенько что-то не так. А потом все стало проявляться, поэтому мы рады.

В письме Кирилл описал свою любовь к футболу и попросил мяч и майку своего любимца — Фёдора Смолова . Теперь она у него в комнате! На полочке будет стоять и футбольный мяч. Даже в школу ребятам Кирилл принес только фото подарков. С такими эксклюзивными спортивными атрибутами еще с большим азартом будет болеть за сборную на предстоящем чемпионате мира.

Кирилл Дальченко, победитель конкурса «Детские мечты»:

— Надеюсь, наша сборная выйдет из группы, попадет в плей-офф. А чемпионат мира выиграет сборная Бразилии. На прошлом чемпионате они проиграли Германии и в этом году будут мстить.

Еще одна большая, но еще не сбывшаяся мечта Кирилла — посещать секцию по футболу. Пока у него на это просто не хватает времени, в приоритете школа и музыкальный кружок. Поэтому свои футбольные финты пока отрабатывает на собственном дворе.