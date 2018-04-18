Алену Свиридову в Японии покусал олень

В аккаунте Инстаграм известной певицы, родом из Керчи, Алены Свиридовой появился пост с видео, на котором она кормит оленей. Трое животных подбегают по очереди, чтобы получить из рук Свиридовой печенье.

В один момент, видимо, оленю показалось, что по сравнению с другими «сородичами» ему досталось меньше угощения, и он укусил «бедную овечку» российской эстрады, едва она повернулась к нему спиной.

Артистка подписала пост, прояснив, где именно такие «дерзкие» животные проживают: «Священные олени храма Касуга Таиша. Древнейшая столица Японии — Нара. Под конец укусили меня… Никакого уважения и благодарности».

Видео очень позабавило подписчиков аккаунта Инстаграм Свиридовой и они оставили в комментариях множество смеющихся смайлов. Одна из поклонниц, проживающая в Японии, написала: «Они такие ребята, дерутся за печенье, это ещё им рожки обрезали, так мы -местные боимся их, рогами бодают, зубами рвут вещи, кусаются, веселые священные ребята!»

Фото: https://www.instagram.com/p/BhqSErCFaqY/?taken-by=alenasviridova

Другие пользователи поблагодарили Алену за смешное видео и один из комментирующих пост добавил: «Вот безобразники, их кормят, а они кусаются»

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