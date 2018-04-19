«Цапнули за самое сокровенное!»: Алёна Свиридова неудачно покормила оленя

Известная певица Алёна Свиридова во время путешествия по Японии пострадала от укуса оленя. Об этом артистка с юмором рассказала своим поклонникам, представив им видеоролик нечестного нападения.

В начале весны многие туристы со всего мира отправляются в Японию, где как раз начинается период цветения сакуры. Так же поступила и отечественная певица Алёна Свиридова, устроив себе небольшие каникулы от рабочих будней и бесконечного круговорота концертов и выступлений. Звезда посетила несколько городов Японии, а также отправилась в Нару — древнейшую столицу страны восходящего солнца. Там то и произошел весьма неприятный инцидент при общении со священными животными.

Артистка поехала на экскурсию в храм Касуга Таиша, где проживают священные олени. По преданию они считаются помощниками богов, и туристам разрешают покормить животных специальными угощениями. Насладиться общением с грациозными животными решила и Алёна, однако ее добрый поступок закончился не без приключений, и можно смело сказать, что певица надолго запомнит свою поездку в храм. Так, во время раздачи угощений один из местных оленей возмутился, что Свиридова повернулась к нему спиной, и укусил ее прямо за пятую точку. «Священные олени храма Касуга Таиша под конец укусили меня за священную для меня попу. Никакого уважения и благодарности», — с юмором описала ситуацию Алёна, развеселив своих поклонников.

Некоторые почитатели отметили, что знакомы со скверным характером этих священных оленей, и вместе со Свиридовой посмеялись над ее приключением. «Вот безобразники, их кормят, а они кусаются» «Алёна, простите, но это очень смешно» «Они такие ребята, дерутся за печенье, это еще им рожки обрезали, так мы, местные, боимся их, рогами бодают, зубами рвут вещи, кусаются, веселые священные ребята!» «Опасные существа. Им даш палец, они руку отхватят. Причём по локоть» «Они с характером!» «Ну надо же, цапнули за самое сокровенное!»

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) 16 Апр 2018 в 11:15 PDT К слову, Свиридова — заядлая путешественница. Артистка с удовольствием открывает для себя мир, разъезжая по разным странам, и еще совсем недавно певица наслаждалась погодой на побережье Калифорнии. Там, в Санта-Моните, она на время вернулась в детство, погрузившись в свои воспоминания. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!