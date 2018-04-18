«Рощино-арену» в Выборгском районе откроют в начале мая

Открытие тренировочной базы «Рощино-арена» в Выборгском районе Ленинградской области запланировано на 2 мая.

Об этом сообщает Online47 со ссылкой на помощника заместителя председателя правительства Ленобласти Константин Андрианов. По его словам, уже готовы раздевалки, тренажерные залы и помещения для прохождения допинг-контроля. Персонал базы и стюарды учат хорватский язык.

Как сообщалось ранее, во время ЧМ-2018 на базе будет готовится к матчам сборная Хорватии.

"Рощино Арена" готовится к встрече хорватской сборной на ЧМ-18. Глава Госстройнадзора Денис Горбунов говорит, что все инженерные системы на стадионе в идеальном состоянии. Ему можно верить. Районная администрация обещает глухой четрырехметровый забор и суровую охрану. Кстати, местные жители-волонтеры и персонал коплекса учат хорватский. Серьезно. Ждем солнышка и травы на поле. Публикация от Konstantin Andrianov (@soygolondrino) 18 Апр 2018 в 2:53 PDT Смотрите в инфографике ivbg.ru, сколько стоит ЧМ по футболу-2018 в новых школах, дорогах и зарплатах

Ранее стало известно, что в Рощино запустят бесплатные скоростные автобусы, которые будут возить фанатов на открытые тренировки сборной Хорватии.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Ранее ivbg.ru подготовил для своих читателей гид по самым актуальным вопросам, касающимся Чемпионата мира по футболу.

Власти Ленобласти предлагают болельщикам Чемпионата мира по футболу-2018 увлекательные и познавательные поездки по старинным крепостям региона. Крепость Корела в Приозерске, Выборгский замок, Орешек в Шлиссельбурге и многое другое смогут увидеть фанаты во время ЧМ-2018.