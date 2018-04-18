Кавазашвили: «Спартак» должен был оформлять «золотой дубль» 

Ветеран ''Спартака'' Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом портала ''Евро-Футбол.Ру'' Беллой Гаургашвили высказал свое мнение по поводу предстоящего полуфинала Кубка России против «Тосно» и обратил внимание на работу руководящих органов в российском футболе.
— «Спартаку» предстоит провести полуфинальную встречу с ''Тосно''. Можно ли уже сейчас говорить, что ''Спартак'' станет обладателем Кубка России?
— Да. После проигранного матча с ''Уралом'', команда должна собраться и сыграть достойно, чтобы доказать, что чемпион России — это непростые слова. ''Спартак'' должен отстоять свое звание, взяв Кубок России.
— Кубок России станет своего рода утешающим призом для ''Спартака''?
— Когда выполняешь две функции одновременно: становишься чемпионом и обладателем Кубка, это говорит о силе клуба. ''Спартак'', никому и ничего не доказывая, должен был сделать дубль. Но если одна цель проскочила, значит, нужно уцепиться за вторую. Кубок России нужно обязательно брать. А так, в Премьер-лиге, думаю, что ''красно-белые'' окажутся в тройке.
— Как получилось, что ''Спартак'' так легко отдал чемпионство ''Локомотиву''? Оно ведь отдано, правда?
— Легко ничего не отдается. Невозможно одной командой выигрывать одно за другим чемпионство в любом футбольном первенстве. Исключением будет Испания, где ''Реал'' Мадрид и ''Барселона'', равные по силе команды, конкурируют между собой, не оставляя остальным соперникам возможности побороться за чемпионство. А в России, вы уж извините, периферийные команды стали ведущими. Кто бы мог подумать, что ''Зенит'', команда с большими амбициями, окажется на шестом-пятом месте. Это говорит о том, что в нашем королевстве не все в порядке.