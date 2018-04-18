Кавазашвили: «Спартак» должен был оформлять «золотой дубль»

— «Спартаку» предстоит провести полуфинальную встречу с ''Тосно''. Можно ли уже сейчас говорить, что ''Спартак'' станет обладателем Кубка России?

— Да. После проигранного матча с ' 'Уралом' ', команда должна собраться и сыграть достойно, чтобы доказать, что чемпион России — это непростые слова. ''Спартак'' должен отстоять свое звание, взяв Кубок России.

— Кубок России станет своего рода утешающим призом для ''Спартака''?

— Когда выполняешь две функции одновременно: становишься чемпионом и обладателем Кубка, это говорит о силе клуба. ''Спартак'', никому и ничего не доказывая, должен был сделать дубль. Но если одна цель проскочила, значит, нужно уцепиться за вторую. Кубок России нужно обязательно брать. А так, в Премьер-лиге, думаю, что ''красно-белые'' окажутся в тройке.

— Как получилось, что ''Спартак'' так легко отдал чемпионство ''Локомотиву''? Оно ведь отдано, правда?