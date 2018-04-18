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ФИФА заменит Кубок Конфедераций клубным чемпионатом мира
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ФИФА заменит Кубок Конфедераций клубным чемпионатом мира 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: Soccer News
ФИФА разработала планы по замене Кубка Конфедераций расширенным клубным чемпионатом мира, который будет проводиться каждые четыре года с 2021 года, сообщает AFP.
Согласно планам главы ФИФА Джанни Инфантино, Кубок Конфедераций полностью прекратит свое существование, а клубный чемпионат мира больше не будет проводиться ежегодно в декабре.
Планируется, что клубный турнир будет проходить раз в четыре года в течение 18 дней за год перед чемпионатом мира по футболу.
Новый формат означает, что клубный чемпионат мира больше не станет помехой для футбольного календаря, особенно в Европе.
Отмечается, что обновленный турнир должен привлечь больше болельщиков и спонсоров.
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