Софьян Ханни: «Чемпионат России не сильнее бельгийского»

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни высказал мнение, что разница в классе между топ-клубами и другими командами в российской премьер-лиге больше, чем в чемпионате Бельгии. Напомним, алжирец перешел к красно-белым в январе из «Андерлехта».

— Я не думаю, что чемпионат России сильнее бельгийского, — приводит La Province слова Ханни. — Я еще не играл против самых сильных команд, но могу сказать, что разрыв между топ-клубами и другими командам в России больше, чем в Бельгии. 27-летний Хании провел в нынешнем чемпионате России четыре матча, забил гол и отдал результативную передачу.