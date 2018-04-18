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Софьян Ханни: «Чемпионат России не сильнее бельгийского»
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Софьян Ханни: «Чемпионат России не сильнее бельгийского» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни высказал мнение, что разница в классе между топ-клубами и другими командами в российской премьер-лиге больше, чем в чемпионате Бельгии. Напомним, алжирец перешел к красно-белым в январе из «Андерлехта».
— Я не думаю, что чемпионат России сильнее бельгийского, — приводит La Province слова Ханни. — Я еще не играл против самых сильных команд, но могу сказать, что разрыв между топ-клубами и другими командам в России больше, чем в Бельгии. 27-летний Хании провел в нынешнем чемпионате России четыре матча, забил гол и отдал результативную передачу.
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