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«ЭПИ-Алтуфьево» соберет команду на окружной кросс
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«ЭПИ-Алтуфьево» соберет команду на окружной кросс 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Любители бега и активного образа жизни представят Алтуфьевский район на соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, которые пройдут 21 апреля. Присоединиться к команде приглашает всех желающих досуговый и спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево», расположенный на Костромской улице. Об этом сообщила заместитель директора центра Маргарита Ломакина.
— Приглашаем женщин от 18 до 65 лет и мужчин от 18 до 70 лет. Победителей забегов ждут медали и дипломы. По итогам соревнований сформируют сборную команду Северо-Восточного округа для участия в городских состязаниях, — уточнила Маргарита Ломакина.
Все желающих будут ждать в парковой зоне возле ФОКа «Яуза» по адресу: Олонецкий проезд, дом 5. Начало в 09.30. Дополнительную информацию можно получить в центре «ЭПИ-Алтуфьево» по телефону 8 (499) 901-40-30. (вт)
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