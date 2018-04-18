«ЭПИ-Алтуфьево» соберет команду на окружной кросс

Любители бега и активного образа жизни представят Алтуфьевский район на соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, которые пройдут 21 апреля. Присоединиться к команде приглашает всех желающих досуговый и спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево», расположенный на Костромской улице. Об этом сообщила заместитель директора центра Маргарита Ломакина.

— Приглашаем женщин от 18 до 65 лет и мужчин от 18 до 70 лет. Победителей забегов ждут медали и дипломы. По итогам соревнований сформируют сборную команду Северо-Восточного округа для участия в городских состязаниях, — уточнила Маргарита Ломакина

Все желающих будут ждать в парковой зоне возле ФОКа «Яуза» по адресу: Олонецкий проезд, дом 5. Начало в 09.30. Дополнительную информацию можно получить в центре «ЭПИ-Алтуфьево» по телефону 8 (499) 901-40-30. (вт)