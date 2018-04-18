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Корстин: «Цена билетов на „Финал Четырех“ Лиги ВТБ будет начинаться от 500 рублей»
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Корстин: «Цена билетов на „Финал Четырех“ Лиги ВТБ будет начинаться от 500 рублей» 

SPORT24.ru 1 час назад
Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о ценовой политике на «Финале четырех», который пройдет 8-10 июня в Москве на арене ВТБ Ледовый Дворец.
"Вместимость арены 12500 мест, поэтому билетов в свободной продаже будет много. И это не Матч Звезд, здесь акцент будет делаться на спорт, а не на шоу. Цены на билеты будут начинаться от 500 рублей, в зависимости от секторов и близости к паркету. У болельщиков будет также возможность приобрести пакет гостеприимства, в который входит питание. Его цена будет составлять 5 000 рублей. Самые дорогие билеты со всеми удобствами — места на паркете, цена которых до 20 000 рублей.
Один билет предполагает посещение двух матчей дня — 8-го апреля пройдут полуфиналы, а 10-го — матч за третье место и финал", — передает корреспондент Sport24.ru.
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