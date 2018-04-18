Дмитрий Завгородний: «В Канаде понравились Задина и Велено» 

Нападающий «Римуски Осеаник» Дмитрий Завгородний поделился впечатлениями о первом сезоне в Канадской юниорской лиге. Хоккеист примет участие в юниорском чемпионате мира, который стартует завтра в Челябинске.
— Перед первой игрой просто поддерживаем форму, — отметил Завгородний. — Нужно отдать респект французам, потому что сейчас все команды подравнялись.
— Видели их тренировки?
— Нет. Слышал только, что американцы разгромили их 15:0, и все.
— А хозяевам им надо 20 или 25 им забить?
— Хорошо бы (смеется).
— Как ваш первый сезон в Канаде?
— Нормально. Мог бы лучше сыграть, но был спад перед Новым годом. Где-то не хватило энергии. Играл не в свой хоккей. С января понабрался сил и пошел в бой. Немножко ментально стало полегче.
— Кого выделите из соперников по лиге?
— Задина хороший, понравился Велено. Там много хороших игроков.
— Вы в какой форме?
— На европейских площадках чувствую побольше места. Здесь чувствую себя комфортно — меньше силовой борьбы, и я могу лучше распоряжаться шайбой. Сейчас — на пике форме.
— Довольный своими действиями в выставочном матче со шведами?
— Забил два гола, но не показал свой лучший хоккей. На чемпионате мира буду стараться показать хоккей еще лучше.
— На юношеском ЧМ можно улучшить свои позиции на драфте. Это добавляет ответственности?
— Конечно, добавляет больше мотивации. Играем в Челябинске, перед своими фанатами. Хочется показать себя, сыграть хорошо командой, выиграть золото и продвинуться в рейтинге. (Евгений БЕЛОУСОВ)