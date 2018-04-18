Дмитрий Завгородний: «В Канаде понравились Задина и Велено»

Нападающий «Римуски Осеаник» Дмитрий Завгородний поделился впечатлениями о первом сезоне в Канадской юниорской лиге. Хоккеист примет участие в юниорском чемпионате мира, который стартует завтра в Челябинске.

— Перед первой игрой просто поддерживаем форму, — отметил Завгородний. — Нужно отдать респект французам, потому что сейчас все команды подравнялись.

— Видели их тренировки?

— Нет. Слышал только, что американцы разгромили их 15:0, и все.

— А хозяевам им надо 20 или 25 им забить?

— Хорошо бы (смеется).

— Как ваш первый сезон в Канаде?

— Нормально. Мог бы лучше сыграть, но был спад перед Новым годом. Где-то не хватило энергии. Играл не в свой хоккей. С января понабрался сил и пошел в бой. Немножко ментально стало полегче.

— Кого выделите из соперников по лиге?

— Задина хороший, понравился Велено. Там много хороших игроков.

— Вы в какой форме?

— На европейских площадках чувствую побольше места. Здесь чувствую себя комфортно — меньше силовой борьбы, и я могу лучше распоряжаться шайбой. Сейчас — на пике форме.

— Довольный своими действиями в выставочном матче со шведами?

— Забил два гола, но не показал свой лучший хоккей. На чемпионате мира буду стараться показать хоккей еще лучше.

— На юношеском ЧМ можно улучшить свои позиции на драфте. Это добавляет ответственности?