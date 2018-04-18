«Я забил гол в финале чемпионата мира». История Пеле. 1958-й год

Великий Пеле вспоминает чемпионат мира-1958 и свои голы в финальном матче.

Вышла в свет книга «Я забил гол в финале чемпионата мира. 34 истории от первого лица». В неё вошли воспоминания и фотопортреты футболистов, забивших в финалах чемпионатов мира. В течение шести лет Майкл Дональд путешествовал по миру и встречался с авторами великих голов, начиная с Альсидеса Гиджи, принесшего победу сборной Уругвая в 1950 году, до Марио Гётце, благодаря которому в 2014-м Кубок мира получила Германия.

«Чемпионат» знакомит своим читателей с некоторыми историями из книги. И начинаем мы, конечно, с «короля футбола» Пеле, про которого в книге сразу две главы. Ведь великий бразилец забивал в двух финалах чемпионатов мира.

Эдсон Арантес до Насименто (Пеле)

До 1958 года Бразилия ни разу не выигрывала чемпионат мира. В 1954 году она проиграла Венгрии в четвертьфинале. Сборную по-прежнему преследовал призрак поражения от Уругвая в финале чемпионата мира 1950 года. Имя «Пеле» в 1958 году еще ничего не значило. Он был всего лишь 17-летним пареньком, которого двумя годами ранее подписал клуб «Сантос».

Родился: 23 октября 1940 года Сборная: Бразилия Матч: В 1958 году чемпионат мира принимала Швеция. Финал состоялся 29 июня на стадионе «Росунда» в Сольне Количество зрителей: 49 737 Результат: Бразилия — Швеция 5:2 Голы Пеле: забил на 55-й и 90-й минутах.

Мой отец был профессиональным футболистом. Однако он травмировал колено, и его карьера на этом закончилась. Я помню чемпионат мира 1950 года, когда Бразилия играла на «Маракане». Мне было десять лет. Отец и его друзья готовили еду для праздника. Они ожидали, что бразильцы станут чемпионами. Но наша сборная проиграла. Отец плакал. Все плакали, а ведь всего за час до этого царила атмосфера праздника. Я ничего не понимал и спросил: «Папа, почему ты плачешь?» Он ответил: «Потому что Бразилия проиграла чемпионат мира». Я хотел его утешить и сказал: «Не плачь, я выиграю его для тебя». Спустя пять лет я уже играл за «Сантос», ещё через год — за сборную Бразилии, а еще через год — в финале чемпионата мира.

Моя мать не хотела, чтобы я становился футболистом, из-за того, что случилось с отцом. Она говорила: «Нет, ты не поедешь в „Сантос“, ты должен стать учителем». Мне кажется, что после разочарований 1950 и 1954 годов бразильцы уже не верили в свою сборную. При этом у Бразилии никогда не было такой команды, как в 1958 году. Если сравнивать составы, то не думаю, что вы вспомните лучше — вплоть до сегодняшнего дня. У сборной впервые был штатный психолог — доктор Кавальо.

Он говорил, что я слишком молод, что 17-летнему парню не выдержать напряжение чемпионата мира и поэтому меня не стоит туда брать. Он также считал, что и Гарринче не следует ехать, поскольку он слишком безответственный. Да что он понимал в этом?! Бразилия выиграла свою группу и в четвертьфинале встретилась с Уэльсом. Пеле вышел в стартовом составе и забил единственный гол в этом матче. В полуфинале бразильцы обыграли Францию, которая считалась одной из лучших сборных в мире, — 5:2.

Мне кажется, что игроки постарше испытывали большее давление. Утром, в день финала, они общались с журналистами, пока я играл в кости с детьми владельцев гостиницы, где мы жили. Помню, у них были светлые волосы — тогда что-то совершенно новое для меня.

Финальная игра была против Швеции. Мы полагали — раз нам предстоит сыграть с хозяевами, это будет очень трудный матч. А матч вышел самым легким, мы забили пять голов. Я думал: «Жаль, мой отец не видит, как я играю на чемпионате мира!» Надевая бутсы, я размышлял об отце и матери в Бауру. Я не знал, слушают ли они репортаж по радио. Телевидения тогда не было. И когда король Швеции спустился с трибун на поле, чтобы пожать мне руку, в голове пронеслось: «Боже, знает ли отец об этом там, в Бразилии?»

Когда шведы повели в счете, мы были в шоке. Но я помню, как Диди 7, доставая мяч из ворот, сказал: «Вот сейчас игра и начнется. Не стоит переживать». Вава забил наш первый гол, а затем я сделал «сомбреро»: принял мяч на грудь, перебросил его через защитника и пробил. Я получил мяч, остановил, перекинул через соперника и забил. Второй свой гол — и наш последний — я забил, выпрыгнув выше защитника, который меня опекал. Мне удалось здорово оттолкнуться от земли. Вратарь следил за нашей комбинацией с Загалло, затем я выбежал на свободную позицию… и пробил головой. Помню, даже шведские болельщики аплодировали нам.

За восемь лет до этого дня я успокаивал своего отца и говорил ему: «Не плачь, я выиграю для тебя Кубок мира». А теперь я сам плакал. Жилмар, который тогда был вратарем сборной и «Сантоса», обнимал меня и говорил: «Не плачь, парень, не плачь!» Но эти чувства были слишком сильными. Сложно объяснить, сложно описать, что ты чувствуешь в такой момент.

Мы говорим о голах, забитых в финале чемпионата мира. Но для меня самым важным голом стал мяч в ворота сборной Уэльса. Это был первый мяч, который я забил на турнире. И благодаря ему мы продолжили борьбу на чемпионате мира. Без него не было бы финала, а сердце Бразилии снова оказалось бы разбитым.