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Всем покажут. Как питомцы челябинского зоопарка стали звёздами соцсети
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Всем покажут. Как питомцы челябинского зоопарка стали звёздами соцсети 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Жизнь зверей в зоопарке кажется унылой: вокруг клетка, люди приходят и уходят. Однако питомцам челябинского зоопарка скучать не приходится. Более того, они и другим скучать не дают, раз за разом поражая пользователей соцсетей своими выходками. «АиФ-Челябинск» собрал самые забавные видео с участием животных.
Ванька и балалайка
Чаще других радует посетителей зоопарка и пользователей соцсетей выдра по имени Иван Лютер Вжик. Столь замысловатую кличку в зоопарке объясняют так: Лютер — по аналогии с латинским названием выдры Lutra, Ваня — потому что так проще, а Вжик — потому что зверёк очень быстрый и ловкий. Исхудавшего выдрёнка принесли зоологам в 2014 году, и с тех пор Ваня ни на минуту не оставался без внимания, к чему он вскоре привык. Впервые игривая выдра заявила о своём таланте, когда неожиданно для сотрудников начала плясать под звуки балалайки.
«Ванька очень подвижный и любознательный, правда, интерес он достаточно быстро теряет, потому что очень избалован вниманием. Поэтому нам каждый раз приходится исхитряться и придумывать что-то новое: прятать еду и его любимые игрушки в подвешенные шарики из соломы, учить его играть на синтезаторе, на бубне, строить ему снежную горку для катания на пузе. Единственное, что никогда не теряет актуальности — воздушные шарики и перчатки. Шарики Ваня любит лопать зубами и лапами в неограниченном количестве, а перчатки тырить и уносить к себе в вольер», — рассказывают в зоопарке.
Иван Лютер не боится холода и с удовольствием играет в снегу. Зная о его любви к воде, волонтёры в зоопарке однажды построили для него небольшой снежный городок с бассейном.
Игры по-лисьи
Рыжая лисица Майя не уступает выдре ни в весёлом нраве, ни в степени умиления, которое способна вызывать своими проделками. Обаятельная хищница тоже любит играть и снаряды для развлечений выбирает самые современные.
А когда Майе принесли подарок от хоккеистов команды «Трактор» — настоящую хоккейную шайбу, — лиса была в таком восторге, что поспешила выразить свои чувства весьма необычными звуками.
Крошка-Антошка
Саймири Антошка фактически остался сиротой при живых родителях — мать отказалась кормить малыша, и роль круглосуточных нянек пришлось взять на себя сотрудникам зоопарка. Крошечный детёныш вместо взрослого саймири обнимал большую мягкую игрушку и держался за соску пальчиками, очень похожими на человеческие.
Немного подрастя, Антон Смайлович занялся более серьёзными делами. «Помогает отвечать на важные звонки и заполнять не менее важные документы», — комментируют следующее видео сотрудники зоопарка.
Танцы и релакс
Крупные звери также часто становятся героями забавных роликов. Медведица Маша, которая входит в число старожилов зоопарка, после зимней спячки продемонстрировала не то танец, не то гимнастическое упражнение, которое удивило пользователей Сети: многие думали, что весну проснувшиеся медведи встречают в плохом настроении.
Настоящим символом блаженства горожане признали волка Люка, который попал на видео в тот момент, когда его чесали специальной палочкой. В остальное время Люк — гордый вожак маленькой стаи, состоящей из волчицы Нари и волчат Джульбарса и Мухтара, но в тот момент он явно забыл обо всех заботах.
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