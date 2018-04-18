Всем покажут. Как питомцы челябинского зоопарка стали звёздами соцсети

Жизнь зверей в зоопарке кажется унылой: вокруг клетка, люди приходят и уходят. Однако питомцам челябинского зоопарка скучать не приходится. Более того, они и другим скучать не дают, раз за разом поражая пользователей соцсетей своими выходками. «АиФ-Челябинск» собрал самые забавные видео с участием животных.

Ванька и балалайка

Чаще других радует посетителей зоопарка и пользователей соцсетей выдра по имени Иван Лютер Вжик. Столь замысловатую кличку в зоопарке объясняют так: Лютер — по аналогии с латинским названием выдры Lutra, Ваня — потому что так проще, а Вжик — потому что зверёк очень быстрый и ловкий. Исхудавшего выдрёнка принесли зоологам в 2014 году, и с тех пор Ваня ни на минуту не оставался без внимания, к чему он вскоре привык. Впервые игривая выдра заявила о своём таланте, когда неожиданно для сотрудников начала плясать под звуки балалайки.

«Ванька очень подвижный и любознательный, правда, интерес он достаточно быстро теряет, потому что очень избалован вниманием. Поэтому нам каждый раз приходится исхитряться и придумывать что-то новое: прятать еду и его любимые игрушки в подвешенные шарики из соломы, учить его играть на синтезаторе, на бубне, строить ему снежную горку для катания на пузе. Единственное, что никогда не теряет актуальности — воздушные шарики и перчатки. Шарики Ваня любит лопать зубами и лапами в неограниченном количестве, а перчатки тырить и уносить к себе в вольер», — рассказывают в зоопарке.

Иван Лютер не боится холода и с удовольствием играет в снегу. Зная о его любви к воде, волонтёры в зоопарке однажды построили для него небольшой снежный городок с бассейном.

Игры по-лисьи

Рыжая лисица Майя не уступает выдре ни в весёлом нраве, ни в степени умиления, которое способна вызывать своими проделками. Обаятельная хищница тоже любит играть и снаряды для развлечений выбирает самые современные.

А когда Майе принесли подарок от хоккеистов команды «Трактор» — настоящую хоккейную шайбу, — лиса была в таком восторге, что поспешила выразить свои чувства весьма необычными звуками.

Крошка-Антошка

Саймири Антошка фактически остался сиротой при живых родителях — мать отказалась кормить малыша, и роль круглосуточных нянек пришлось взять на себя сотрудникам зоопарка. Крошечный детёныш вместо взрослого саймири обнимал большую мягкую игрушку и держался за соску пальчиками, очень похожими на человеческие.

Немного подрастя, Антон Смайлович занялся более серьёзными делами. «Помогает отвечать на важные звонки и заполнять не менее важные документы», — комментируют следующее видео сотрудники зоопарка.

Танцы и релакс

Крупные звери также часто становятся героями забавных роликов. Медведица Маша, которая входит в число старожилов зоопарка, после зимней спячки продемонстрировала не то танец, не то гимнастическое упражнение, которое удивило пользователей Сети: многие думали, что весну проснувшиеся медведи встречают в плохом настроении.

Настоящим символом блаженства горожане признали волка Люка, который попал на видео в тот момент, когда его чесали специальной палочкой. В остальное время Люк — гордый вожак маленькой стаи, состоящей из волчицы Нари и волчат Джульбарса и Мухтара, но в тот момент он явно забыл обо всех заботах.