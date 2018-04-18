На этой неделе сборную России по версии RT пополнили сразу два игрока «Урала». Нападающий Владимир Ильин и полузащитник Роман Емельянов приняли активное участие в сенсационной победе екатеринбуржцев над «Спартаком» в матче РФПЛ. Также вернулся в заявку хавбек «Локомотива» Антон Миранчук, оформивший первый дубль в карьере. А Денис Глушаков, Павел Погребняк и травмированный Алан Дзагоев выпали из состава команды. RT анализирует, в какой форме находятся российские футболисты, и представляет свой вариант национальной сборной на домашний чемпионат мира — 2018.
Вратари
Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»)
Центральные защитники
Фёдор Кудряшов («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Илья Кутепов («Спартак»), Максим Беляев («Арсенал»), Владимир Гранат («Рубин»)
Фланговые игроки
Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Щенников (ЦСКА), Игорь Смольников («Зенит»), Александр Ташаев («Динамо»)
Полузащитники
Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Роман Емельянов («Урал»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Олег Шатов («Зенит»)
Антон Миранчук изначально входил в состав нашей сборной, но после пары неудачных матчей выпал из неё. Во встрече предыдущего тура РФПЛ с «Ростовом» он остался на скамейке запасных. Однако дерби с «Динамо» полузащитнику удалось. Он стал не просто лучшим игроком встречи, но и, возможно, всего 26-го тура. Миранчук записал себе в актив два мяча и результативную передачу. Именно Антон открыл счёт великолепным ударом со штрафного, хотя прежде стандарты в «Локомотиве» никогда не исполнял. Он же поставил точку в матче, пробив в дальний угол после отличной проникающей передачи Джефферсона Фарфана. Для Миранчука этот дубль стал первым в карьере.
В текущем сезоне Антон добился невероятного прогресса, и никого уже не удивляет, что он является системообразующим игроком для «Локомотива». А ведь не так давно полузащитник воспринимался чуть ли не как своего рода дополнение к брату. Пока Алексей становился лидером железнодорожников, Антон получал игровую практику в скромном чемпионате Эстонии. Но этот вояж полностью оправдал себя. В Прибалтике футболист окреп, набрался необходимого опыта и вернулся из аренды игроком, готовым решать серьёзные задачи.
А заменил Миранчук в сборной по версии RT Алана Дзагоева. Разумеется, футболист ЦСКА сыграет на чемпионате мира, если будет здоров, однако в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» Алан получил повреждение и не поехал на встречу 26-го тура РФПЛ с «Уфой», в которой армейцы потеряли очки и фактически лишили себя возможности побороться за чемпионство.
Ещё одно изменение в центре поля коснулось опорной зоны. Денис Глушаков провёл крайне неудачный матч в Екатеринбурге, а неделей ранее в Махачкале вовсе остался в запасе. Зато полузащитник «Урала» Роман Емельянов в игре с красно-белыми действовал в высшей степени уверенно. Он выполнил огромное количество черновой работы и сделал всё, чтобы его команда набрала три очка.
Емельянов регулярно шёл в борьбу и прессинговал оппонентов на чужой половине поля, не позволяя им начинать атаки. В результате «Спартак» при переходе из обороны в атаку допускал огромное количество брака. К тому же в опорной зоне высокий Роман выиграл большинство верховых дуэлей у не обладающих гренадерским ростом Фернадо и Глушакова.
Невероятная самоотверженность Емельянова, в конце концов, привела к травме. Во втором тайме он столкнулся головами в воздухе с Зе Луишем после подачи углового у чужих ворот. Лицо игрока «Урала» тут же залила кровь. Несмотря на это, Роман продолжил матч и был заменён лишь за пять минут до игры. Футболиста вынуждены были унести с поля на носилках после очередного удара по голове. Такой боец на домашнем чемпионате мира Станиславу Черчесову явно не помешает.
Нападающие
Фёдор Смолов («Краснодар»), Артём Дзюба («Арсенал»), Владимир Ильин («Урал»)
Из состава «Урала» в сборную России по версии RT на этой неделе попал не только Емельянов, но и нападающий Владимир Ильин. Пусть форвард не сумел отметиться голом, но регулярно угрожал воротам Артёма Реброва. В одном из моментов голкипер «Спартака» лишь чудом отразил мощнейший выстрел оппонента в ближний угол.
К тому же 187-сантметровый Ильин активно цеплялся за верховые мячи и не позволял защитникам красно-белых спокойно начинать атаки. Владимир хорошо выбирает позицию, физически мощен и обладает отменным ударом с обеих ног. Такой нападающий точно не будет лишним в составе испытывающей проблемы с форвардами команде.
При этом включение Ильина в состав символической национальной команды мы анонсировали ещё на прошлой неделе, когда Владимир поразил ворота «Тосно».
Интересно, что футболист проводит в Премьер-лиге лишь второй сезон. Уроженец Санкт-Петербурга только прошлой зимой перебрался в «Урал» из «Кубани», и с этим приобретением екатеринбуржцы полностью попали в точку. Молодой нападающий сходу начал забивать и даже заявил, что может «заменить любого» в сборной. В результате в августе 2017 года Ильина впервые позвали на учебно-тренировочный сбор национальной команды.
Текущий сезон нападающий начал не слишком удачно, и разговоры о сборной несколько поутихли, но весной футболист снова начал забивать.
В перспективе попасть в команду RT может и нападающий «Ахмата» Магомед Митришев. В последних двух матчах чемпионата страны он записал на свой счёт сразу три мяча и, наверняка, обратил на себя внимание Станислава Черчесова. Именно Митришев отметился единственным голом в матче с «Тосно». А вот Павлу Погребняку в этой игре отличиться не удалось, и он лишился места в нашей команде. Временно или нет, станет понятно в ближайшее время.