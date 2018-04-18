Сборная России по футболу — 2018 по версии RT

Вратари

Центральные защитники

Фланговые игроки

Полузащитники

Антон Миранчук изначально входил в состав нашей сборной, но после пары неудачных матчей выпал из неё. Во встрече предыдущего тура РФПЛ с «Ростовом» он остался на скамейке запасных. Однако дерби с «Динамо» полузащитнику удалось. Он стал не просто лучшим игроком встречи, но и, возможно, всего 26-го тура. Миранчук записал себе в актив два мяча и результативную передачу. Именно Антон открыл счёт великолепным ударом со штрафного, хотя прежде стандарты в «Локомотиве» никогда не исполнял. Он же поставил точку в матче, пробив в дальний угол после отличной проникающей передачи Джефферсона Фарфана. Для Миранчука этот дубль стал первым в карьере.

В текущем сезоне Антон добился невероятного прогресса, и никого уже не удивляет, что он является системообразующим игроком для «Локомотива». А ведь не так давно полузащитник воспринимался чуть ли не как своего рода дополнение к брату. Пока Алексей становился лидером железнодорожников, Антон получал игровую практику в скромном чемпионате Эстонии. Но этот вояж полностью оправдал себя. В Прибалтике футболист окреп, набрался необходимого опыта и вернулся из аренды игроком, готовым решать серьёзные задачи.

А заменил Миранчук в сборной по версии RT Алана Дзагоева. Разумеется, футболист ЦСКА сыграет на чемпионате мира, если будет здоров, однако в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» Алан получил повреждение и не поехал на встречу 26-го тура РФПЛ с «Уфой», в которой армейцы потеряли очки и фактически лишили себя возможности побороться за чемпионство.

Ещё одно изменение в центре поля коснулось опорной зоны. Денис Глушаков провёл крайне неудачный матч в Екатеринбурге, а неделей ранее в Махачкале вовсе остался в запасе. Зато полузащитник «Урала» Роман Емельянов в игре с красно-белыми действовал в высшей степени уверенно. Он выполнил огромное количество черновой работы и сделал всё, чтобы его команда набрала три очка.

Емельянов регулярно шёл в борьбу и прессинговал оппонентов на чужой половине поля, не позволяя им начинать атаки. В результате «Спартак» при переходе из обороны в атаку допускал огромное количество брака. К тому же в опорной зоне высокий Роман выиграл большинство верховых дуэлей у не обладающих гренадерским ростом Фернадо и Глушакова.

Невероятная самоотверженность Емельянова, в конце концов, привела к травме. Во втором тайме он столкнулся головами в воздухе с Зе Луишем после подачи углового у чужих ворот. Лицо игрока «Урала» тут же залила кровь. Несмотря на это, Роман продолжил матч и был заменён лишь за пять минут до игры. Футболиста вынуждены были унести с поля на носилках после очередного удара по голове. Такой боец на домашнем чемпионате мира Станиславу Черчесову явно не помешает.

Нападающие

Из состава «Урала» в сборную России по версии RT на этой неделе попал не только Емельянов, но и нападающий Владимир Ильин. Пусть форвард не сумел отметиться голом, но регулярно угрожал воротам Артёма Реброва . В одном из моментов голкипер «Спартака» лишь чудом отразил мощнейший выстрел оппонента в ближний угол.

К тому же 187-сантметровый Ильин активно цеплялся за верховые мячи и не позволял защитникам красно-белых спокойно начинать атаки. Владимир хорошо выбирает позицию, физически мощен и обладает отменным ударом с обеих ног. Такой нападающий точно не будет лишним в составе испытывающей проблемы с форвардами команде.

При этом включение Ильина в состав символической национальной команды мы анонсировали ещё на прошлой неделе, когда Владимир поразил ворота «Тосно».

Интересно, что футболист проводит в Премьер-лиге лишь второй сезон. Уроженец Санкт-Петербурга только прошлой зимой перебрался в «Урал» из «Кубани», и с этим приобретением екатеринбуржцы полностью попали в точку. Молодой нападающий сходу начал забивать и даже заявил, что может «заменить любого» в сборной. В результате в августе 2017 года Ильина впервые позвали на учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Текущий сезон нападающий начал не слишком удачно, и разговоры о сборной несколько поутихли, но весной футболист снова начал забивать.