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Бистрович: «В ЦСКА все помогают друг другу, здесь прекрасная команда»
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Бистрович: «В ЦСКА все помогают друг другу, здесь прекрасная команда» 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своей адаптации в новой команде. Хавбек подчеркнул, что ему очень нравится «армейский» коллектив.
— С Милановым мы можем говорить на сербохорватском, а это очень важно, когда ты можешь общаться с кем-то на родном языке. Или на английском, как это происходит у нас с Муса. Сергей Игнашевич тоже всегда старается подсказать, помочь. Для меня это важно. Как я уже сказал, коллектив у нас просто прекрасный.
— Как у тебя дела с футбольной лексикой на русском? Эх, не с тех слов обычно начинают игроки учить язык…
— Это правда (смеётся). Но и футбольный словарь постоянно пополняется. Кроме того, я нанял преподавателя русского, который говорит ещё и по-хорватски. В свободное время занимаюсь с ним, это мне помогает, — цитирует Бистровича официальный сайт «красно-синих».
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