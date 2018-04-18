База Туниса в Наро-Фоминске после ЧМ-2018 будет отдана детской футбольной школе

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в ходе инспекционного визита на базу сборной Туниса в Наро-Фоминском районе оценил готовность подмосковных баз к предстоящему чемпионату мира — 2018.

«До чемпионата мира остаются считаные месяцы. Сейчас ведётся работа оперативного штаба и профильных ведомств. Совершаются инспекционные визиты по маршрутам следования команд, приводятся в нормативное состояние дороги, фасады домов, скверы. Ведь мы встречаем гостей — не только игроков, но и болельщиков команд.

В Наро-Фоминском районе на завершающей стадии строительства находится тренировочная площадка сборной Туниса. Уже готовы подтрибунные помещения и трибуна. Сейчас идёт расконсервация поля, к середине мая оно будет соответствовать всем требованиям. В будущем это поле будет использоваться нашей детской футбольной школой, которая будет здесь базироваться.