База Туниса в Наро-Фоминске после ЧМ-2018 будет отдана детской футбольной школе 

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в ходе инспекционного визита на базу сборной Туниса в Наро-Фоминском районе оценил готовность подмосковных баз к предстоящему чемпионату мира — 2018.
«До чемпионата мира остаются считаные месяцы. Сейчас ведётся работа оперативного штаба и профильных ведомств. Совершаются инспекционные визиты по маршрутам следования команд, приводятся в нормативное состояние дороги, фасады домов, скверы. Ведь мы встречаем гостей — не только игроков, но и болельщиков команд.
В Наро-Фоминском районе на завершающей стадии строительства находится тренировочная площадка сборной Туниса. Уже готовы подтрибунные помещения и трибуна. Сейчас идёт расконсервация поля, к середине мая оно будет соответствовать всем требованиям. В будущем это поле будет использоваться нашей детской футбольной школой, которая будет здесь базироваться.
У этой базы достаточно большое пересечение Московской области с Москвой. Мы будем взаимодействовать с московскими коллегами, чтобы они выполнили свою работу по части благоустройства, очистки леса», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.