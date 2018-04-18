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Сегодня стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018
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Сегодня стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018 

Управа района Коньково 51 минуту назад
Фото: Управа района Коньково
Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, сегодня в 12:00 по московскому времени стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Билеты на матчи можно будет купить онлайн, а со следующего месяца их начнут продавать и в специальных главных билетных центрах ФИФА.
Адреса и часы работы официальных мест выдачи билетов в России можно найти на сайте чемпионата мира. «Билеты будут распределять в порядке очереди. Болельщикам советуют направить заявку на покупку, как только начнется заключительный этап продаж, поскольку наиболее востребованные билеты могут быть распроданы в кратчайшие сроки», — сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург. В столице России состоятся 12 матчей. Семь из них пройдут на Большой спортивной арене «Лужников», а пять — на стадионе «Спартак».
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