Сегодня стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018

Как сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы, сегодня в 12:00 по московскому времени стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Билеты на матчи можно будет купить онлайн, а со следующего месяца их начнут продавать и в специальных главных билетных центрах ФИФА.

Адреса и часы работы официальных мест выдачи билетов в России можно найти на сайте чемпионата мира. «Билеты будут распределять в порядке очереди. Болельщикам советуют направить заявку на покупку, как только начнется заключительный этап продаж, поскольку наиболее востребованные билеты могут быть распроданы в кратчайшие сроки», — сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.