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Безопасность ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Каспийске будут обеспечивать более тысячи человек
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Безопасность ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Каспийске будут обеспечивать более тысячи человек 

«Это Кавказ» 43 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Порядка 1100 сотрудников правоохранительных органов будут отвечать за безопасность на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который состоится в дагестанском Каспийске.
«Расчет сил и средств [для охраны и обеспечения безопасности в ходе чемпионата Европы] на сегодня составлен. В общей сложности будут задействованы около 700 сотрудников полиции и около 400 сотрудников Росгвардии. В резерве будут около 200 сотрудников», — сообщил глава управления организации охраны общественного порядка МВД по региону Микаил Макашарипов. Его слова передает ТАСС.
Представитель ведомства отметил, что к работе на чемпионате также привлекут сотрудников частных охранных предприятий и народных дружинников.
Кроме того, с 25 апреля по 10 мая в Дагестане будет введен усиленный режим несения службы, а все объекты, где разместятся участники и гости чемпионата, возьмут под круглосуточную охрану.
«В настоящее время по республике во взаимодействии с другими правоохранительными органами проходят профилактические мероприятия не только по маршруту перемещения и пребывания гостей и участников чемпионата. Идет проверка и жилого сектора в радиусе 500 метров от этих объектов и маршрутов», — пояснил начальник управления.
По его словам, во время чемпионата перекрывать дороги будут минимально, но не в ущерб безопасности. «Перекрытие будет на небольшое время пока, например, проедет колонна. Каждое транспортное средство, которое будет заезжать на территорию, будет обследовано сотрудниками ГИБДД, кинологической и технической служб МВД», — пояснил Макашарипов.
Европейское первенство по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая в Каспийске. Участие в соревнованиях примут спортсмены из более чем 30 стран мира.
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