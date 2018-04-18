Калужским школьникам вручили паспорта гражданина Российской Федерации

Торжественная церемония вручения 14-летним школьникам паспортов гражданина Российской Федерации состоялась в городской Управе г. Калуги. На мероприятии присутствовали руководители управления по вопросам миграции регионального УМВД , представители городской администрации и родители школьников.

Гости церемонии произнесли добрые слова напутствия, пожелали виновникам торжества быть добропорядочными гражданами нашей страны, хранить и приумножать Российские традиции.

Для каждого из ребят это важное событие, поскольку они становятся полноправными гражданами Российской Федерации. Однако этот документ несет не только права, но и ответственность за свои поступки, определенные обязанности.

Основной целью мероприятия стало воспитание у подрастающего поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, развитие патриотизма у юных жителей областного центра.