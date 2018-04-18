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SWIFT подтвердила свой нейтральный статус в РФ и намерена дальше держаться вне политики
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SWIFT подтвердила свой нейтральный статус в РФ и намерена дальше держаться вне политики 

ТАСС 39 минут назад
ТАСС, 18 апреля. SWIFT подтверждает свой нейтральный статус в России и намерен дальше держаться вне политики — сообщение.
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