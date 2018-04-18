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SWIFT попросила не вмешивать ее в политику
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SWIFT попросила не вмешивать ее в политику 

BFM.RU 1 час назад
Система международных расчетов SWIFT подтвердила свой нейтральный статус в РФ и подчеркнула, что продолжит оставаться вне политики. Об этом говорится в заявлении организации, сделанном по итогам ежегодного собрания в Москве, передает РИА Новости.
«Нейтральность — неотъемлемая часть SWIFT, один из главных принципов. Как уникальный институт для мировой экономики мы верим, что будем служить глобальному финансовому сообществу. Наличие как можно большего числа клиентов — в интересах всех глобальных экономических потоков», — подчеркивается в заявлении.
На фоне обострения отношений между Россией и Западом рынок обсуждает традиционное для такой ситуации опасение — возможность отключения российской банковской системы от системы международных расчетов SWIFT.
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