SWIFT попросила не вмешивать ее в политику

Система международных расчетов SWIFT подтвердила свой нейтральный статус в РФ и подчеркнула, что продолжит оставаться вне политики. Об этом говорится в заявлении организации, сделанном по итогам ежегодного собрания в Москве, передает РИА Новости

«Нейтральность — неотъемлемая часть SWIFT, один из главных принципов. Как уникальный институт для мировой экономики мы верим, что будем служить глобальному финансовому сообществу. Наличие как можно большего числа клиентов — в интересах всех глобальных экономических потоков», — подчеркивается в заявлении.

На фоне обострения отношений между Россией и Западом рынок обсуждает традиционное для такой ситуации опасение — возможность отключения российской банковской системы от системы международных расчетов SWIFT.