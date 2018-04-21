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В «Зените» передумали покупать Смолова
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В «Зените» передумали покупать Смолова 

Свободная пресса 51 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Руководство петербургского «Зенита» отказалось от идеи приглашения в команду нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова. Форвард точно не будет входить в планы «сине-бело-голубых» на летнюю трансферную кампанию, сообщает «ФАН».
О том, почему боссы петербургского клуба решили отказаться от услуг игрока, интерес к которому проявляли на протяжении последнего года, источник не сообщает.
Однако, издание подчеркивает, что отношения между руководством «Зенита» и «Краснодара» остаются хорошими, и после окончания текущего сезона клубы планируют провести переговоры по полноценному трансферу полузащитника «сине-бело-голубых» Олега Шатова в стан «быков».
Ранее сообщалось, что английский «Вест Хэм» также отказался от идеи приобрести Федора Смолова предстоящим летом.
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