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«Зенит» отказался от приобретения Смолова
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«Зенит» отказался от приобретения Смолова 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Руководство петербургского "Зенита" приняло решение отказаться от попыток приобрести нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.
Клуб больше не намерен возвращаться к переговорам о приобретении форварда сборной России. Отметим, что Смолов находится в сфере интересов «сине-бело-голубых» уже несколько лет. Впервые о возможном трансфере нападающего заговорили в январе 2016 года. Минувшей зимой петербургский клуб сделал несколько предложений по игроку, однако не смог удовлетворить финансовые запросы «Краснодара», который к тому же не хотел отпускать свою главную звезду в стан конкурента.
28-летний бомбардир выступает за «Краснодар» с лета 2015 года. С тех пор на его счету 96 матчей, 61 гол и 18 ассистов во всех турнирах.
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