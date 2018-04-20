«Зенит» отказался от приобретения Смолова

Клуб больше не намерен возвращаться к переговорам о приобретении форварда сборной России. Отметим, что Смолов находится в сфере интересов «сине-бело-голубых» уже несколько лет. Впервые о возможном трансфере нападающего заговорили в январе 2016 года. Минувшей зимой петербургский клуб сделал несколько предложений по игроку, однако не смог удовлетворить финансовые запросы «Краснодара», который к тому же не хотел отпускать свою главную звезду в стан конкурента.

28-летний бомбардир выступает за «Краснодар» с лета 2015 года. С тех пор на его счету 96 матчей, 61 гол и 18 ассистов во всех турнирах.