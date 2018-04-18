Несуществующая модель Instagram напала на другую несуществующую модель Instagram

Профиль известного в Instagram персонажа Лил Микуэлы (Lil Miquela) оказался взломан другой несуществующей моделью с ником bermudaisbae. Сотни фотографий Микуэлы были удалены, а вместо них появилось фото bermudaisbae с подписью «Привет, ребята! Bermuda здесь», пишет Motherboard.

Bermuda обратилась к Микуэле и ее подписчикам, заявив, что Instagram-модель им лжет. За час пост собрал около 50 тысяч лайков. Некоторое время он провисел в профиле Микуэлы, авторы ее аккаунта сообщили через Twitter о взломе, после чего фото Bermuda было удалено, а прежние записи восстановлены. После инцидента число подписчиков Bermuda увеличилось в несколько раз — до 49 тысяч пользователей.

«Девушка» призвала Микуэлу перестать ее игнорировать и раскрыть правду о том, что она фальшивка.

Bermuda — симулятор человека, который ведет аккаунт в Instagram. Ее разработали в компании Сain Intelligence, специализирующейся на искусственном интеллекте.

Микуэла тоже нереальный персонаж, созданный с помощью компьютерной графики, однако многие путают ее с человеком, отмечая, как размыта граница между реальностью и виртуальным миром.

По легенде, Микуэла — 19-летняя бразильско-американская модель, живущая в Лос-Анджелесе и ведущая насыщенную жизнь, о чем регулярно отчитывается в Instagram. Часто в ее аккаунте появляются фотографии вместе с реальными людьми. На нее подписаны около миллиона подписчиков.